شراكة إعلامية بين «أوان» الرقمية والأمم المتحدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن إدراج مجموعة من أهم الأفلام الوثائقية والفيديوهات الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة وقضاياها الإنسانية والمجتمعية، عبر منصة «أوان» الرقمية، التي تعد أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي، والعربي في الشرق الأوسط، توفر تجربة فريدة من نوعها للجمهور العربي، للاستمتاع بالمشاهدة الرقمية المتميزة، من خلال باقة خدمات رقمية متنوعة وبجودة عالية، وعلى جميع المنصات الذكية والرقمية، وذلك في إطار الشراكة الإعلامية بين منظمة الأمم المتحدة ومؤسسة دبي للإعلام، والتي ستتيح لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام بث وإدراج الأعمال المصورة والفيديوهات الخاصة بالأمم المتحدة في إطار حملة (UN In Action)، والتي تتضمن مجموعة من القصص الإنسانية من منظور عالمي.

وتضم قائمة الأفلام الوثائقية والفيديوهات الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة وقضاياها الإنسانية والمجتمعية، أكثر من 40 فيلماً وثائقياً، سيتاح للجمهور متابعتها مجاناً عبر منصة «أوان» الرقمية، في مجالات التنمية المستدامة، وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية والمرأة والثقافة والتعليم، والمساعدات الإنسانية وغيرها من القضايا مثل قصص: نساء رائدات في مجال التكنولوجيا في جمهورية أفريقيا الوسطى، ربيكا: الدفاع عن حقوق الفتيات في تنزانيا، جنوب السودان: تكوين من أجل المستقبل، بيرو: حماية الأمازون، أوكرانيا: مقهى تديره شابتان لهما نفس الاسم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: سفراء الباندا لأهداف التنمية المستدامة، إندونيسيا: بدون نفايات، رواندا: القضاء على الفقر بالمساواة، محطة تجارب نووية في جزر كروزيت، ساوتومي التي أنقذها الشوكولاته، النمور الهندية تواجه الانقراض، بنجامين روزفلت: التعايش مع مرض التوحد، جزيرة زنجبار: أدوار قيادية للمرأة، فردوس مراقب الطيور.

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