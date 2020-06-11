كاري تحتفي بفوزها بـ«جائرة حمدان بن محمد للتصوير» في مقال بـ«غارديان»

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

احتفت المصورة الأسترالية، ياسمين كاري، بفوزها بالجائزة الكبرى في جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الدورة التاسعة، التي حملت عنوان «الماء»، وذلك من خلال مقال نشرته في صحيفة «غارديان» البريطانية، أخيراً، سردت فيه كواليس فوزها. إذ وثقت صورتها، مشهداً بديعاً لأم من فصيلة الحوت الأحدب، تنام بجانب صغيرها، الذي لم يتجاوز عمره أسبوعين، ياسمين التقطت الصورة في مملكة «تونغا» جنوب المحيط الهادئ. وتنقلنا ياسمين كاري، في مقالها، وبكلمات مؤثرة، إلى أجواء الطبيعية الهادئة لأنثى حوت وصغيرها، وإلى تلك اللحظة التي تمكنت بكاميراتها التقاط صورة لهما، وهما يستمتعان بلحظة هدوء، بالقرب من سطح الماء، وهي الصورة التي خولتها الفوز بأغلى جائزة تصوير في العالم، جائزة «هيبا»، البالغ قيمتها 172140 دولار.

كتبت كاري في صحيفة «غارديان»، أنها حملت كاميرتها المجهزة بمضاد للمياه، وصعدت على متن مركب صغير، باتجاه جزيرة «فافاو» في تونغا، واصفة المشهد على الشكل الآتي: «كشفت الفقاعات الصغيرة التي تصعد على سطح الماء كل أربع دقائق، لنا نحن جماعة الغطاسين، أننا على السكة الصحيحة. ثم بدأ هطول المطر بإيقاع هادئ على سطح مياه المحيط، مثل تهويدة رقيقة متكررة، فغطت أنثى حوت أحدب كبيرة وصغيرها، في نوم هادئ ومريح. وفيما كنا نطوف ونحدق في الأعماق، تلاشى صوت الإيقاع قليلاً، وهدأ المحيط إلى حد أن الحوت وصغيرها، صعدا للقاء أشعة الشمس التي كانت تخترق عبر سطح المياه.

كان بالإمكان تبيان الطيات على جسد الحوت الصغير، ليتل زاي، الذي لا يتجاوز عمره الأسبوعين، وملامحه الناعمة المخملية.

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