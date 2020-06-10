براءة أحمد عز وحبس شقيقة زينة في قضية "فندق العلمين"

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت محكمة جنح العلمين، المنعقدة بمقر محكمة برج العرب غربي الإسكندرية، حكمها ببراءة الفنان أحمد عز من الاتهامات التي وجهت إليه من قبل "نسرين" شقيقة الفنانة زينة المعروفة بـ "مشاجرة فندق العلمين" وإلزامهما بالمصاريف.

كما قضت بمعاقبة شقيقة زينة المتهمة الأولى نسرين رضا إسماعيل مرسى شلبي بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل، وبكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ وبمعاقبة شقيقها المتهم الثاني محمد رضا إسماعيل مرسى شلبي بتغريمه مبلغ 10 ألاف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية وأن يؤديا للمدعي بالحق المدني أحمد عز مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما بمصاريف الادعاء المدني ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة، بحسب موقع "مصراوي".

وقال أشرف عبد العزيز: "مبروك أحمد عز الإنصاف والبراءة في قضية جنح العلمين الحمد الله".

يذكر أن مصدر مقرب من الفنان أحمد عز، أكد حدوث اشتباك بالأيدي بينه وبين الفنانة زينة وشقيقتها نسرين بعدما تواجدوا جميعا بالمصادفة داخل أحد فنادق قرية مراسي بمنطقة الساحل الشمالي، لافتا إلى أن عز تعرض للاعتداء أولا على يد شقيقة زينة، وقام بالدفاع عن نفسه، وأشار إلى عزم الطرفين تحرير محاضر بالواقعة في قسم الشرطة.

وحسب شهود عيان كان الفنان أحمد عز يجلس مع مجموعة من أصدقائه في أحد المقاهي بقرية مراسي في الساحل الشمالي، وهاجمته شقيقة الفنانة زينة وتدعي نسرين قائلة: "مش هتعترف بولادك بقى.. أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة"، ثم صفعته بـ "القلم" على وجهه أثناء تواجده في الفندق، وحاولت التعدي عليه؛ إلا أنه حاول التصدي لها ثم تعدى عليها بالضرب.

وأضاف شهود العيان أن نسرين ظلت تصرخ من اعتداء "عز" عليها، بنفس وقت دخول الفنانة زينة إلى الكافية، فشاهدت شقيقتها، وتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي على عز بالضرب ولكنه تصدى لها وقام بضربها حتى تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهم، فيما تمكن المتواجدين داخل الفندق من الفض بينهم، ثم ذهبت الفنانة زينة وشقيقتها، وذهب الفنان أحمد عز مع صديقه.

وكشف الشهود أن نسرين ذهبت بعدها إلى قسم العلمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الفنان أحمد عز بالاعتداء عليها، واستمعت النيابة بالفعل إلى أقوال الفنان أحمد عز، بعد تحقيقات استمرت ساعتين بمقر النيابة، حيث أكد أنه أثناء تواجده مع أحد أصدقائه فوجئ بشقيقة زينة وتدعى نسرين بالاعتداء عليه بالضرب ووجهت له السب والقذف، وعندما حاول التصدي لها حضرت الفنانة زينة وحاولت هي الأخرى التعدي عليه، مؤكدًا أنه رفض إنهاء الموضوع ودياً، وأصر على تحرير المحضر يتهم فيه نسرين بالاعتداء عليه.

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