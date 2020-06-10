سلسلة «توقيت فوجيان» تثري العلاقات الثقافية بين الإمارات والصين

المصدر: (دبي- البيان)

بدأت قناة الصينية العربية، أخيراً، بث حلقات الموسم الثاني من سلسلة البرنامج الوثائقي «توقيت فوجيان» :«موسم السفر الجديد»، الذي يعزز التقارب والتعاون الثقافي العربي الصيني بشكل عام، والإماراتي الصيني بشكل خاص.

وقد جذب الموسم الأول من «توقيت فوجيان» عدداً كبيراً من المشاهدين العرب، من خلال ردود الأفعال وتفاعل المشاهدين العرب، من الواضح أنهم أحبوا البرنامج، وأعربوا عن أملهم بأن تتمكن قناة الصينية العربية من بث المزيد من البرامج حول فوجيان في الصين.

وقالت إيمان التّومي، مقدمة البرنامج: مع استمرار رسوخ وقوة العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الإمارات والصين، تـركز قناة الصينية العربية على بث برامج وثائقية وترفيهية صينية بارزة، مترجمة إلى اللغة العربية، لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وحقق الموسم الأول من «توقيت فوجيان»، الذي يمنح الجمهور العربي لمحة عن معالم وثقافة مقاطعة فوجيان، نجاحاً كبيراً، ويسعدنا إطلاق الموسم الثاني، الذي سيركز على الوجهات الأكثر جمالاً بفوجيان وأنواع الطعام والترفيه الثقافي فيها.

ويأتي إطلاق سلسلة البرنامج، مع افتتاح «موسم السياحة الجديد»، إذ إنه يضيء بشكل شامل ووافٍ، على ثقافة مقاطعة فوجيان الصينية من خلال مواضيع مختلفة.

ويركز في حلقة «العملاء يأتون من بعيد» على الجمع بين طبيعة فوجيان والعلوم الإنسانية، والكشف عن النظام البيئي لفوجيان بطريقة وثائقية. وأما في حلقة «أجمل تصوير للسفر» فتتبع مسار اثنين من المصورين لمدونات الفيديو لديهما «قائمة أمنيات» في رحلة الاستكشاف الذاتي في فوجيان، والتعمق في مكونات المطبخ الخاص بفوجيان، واستكشاف الثقافة التقليدية فيها.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز