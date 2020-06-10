«دبي أوبرا» تستضيف غالية بنعلي غداً في حفل «افتراضي»

المصدر: دبي - البيان

على إثر النجاح الذي حقّقه برنامج حفلات دبي أوبرا على الإنترنت، تستمرّ غداً السلسلة مع حفل ينتظره الجمهور مع الفنانة التونسية غالية بنعلي، بعدما حقّق حفلها عام 2019 على مسرح دبي أوبرا نجاحاً منقطع النظير.

وانطلاقاً من مبادرة دبي أوبرا في تشجيع جيل الفنانين الشباب، سوف تلتقي فنانة البوب الشرقي، ساندرا ساهي، جمهور دبي أوبرا للمرّة الأولى في حفل على إنستغرام يوم 25 يونيو. كما سوف تقدّم مغنية السوبرانو الإسبانية إيزابيل ماريا كاندا لوناً حفلاً مباشراً على منصة الفيسبوك يوم الأربعاء 1 يوليو، حيث ستؤدي مجموعة من الأغنيات الكلاسيكية والأوبرا من باقة أغنياتها المختارة. في ما يلي لمحة عن الحفلات القادمة ضمن برنامج حفلات دبي أوبرا على الإنترنت.

الفنانة التونسية غالية بنعلي، التي وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها «صانعة حكاياتها الأسطورية الخاصة»، بدأت مسيرتها الفنية عام 1992 كمغنية، وكاتبة، وملحّنة، وراقصة، وفنانة بصرية، ورسّامة، ومصمّمة، وممثلة.

تمزج غالية بين أنواع مختلفة من الموسيقى، وتجمع ما بين الثقافات المختلفة، حيث إن إحياء القديم وتأصيل الجديد هما نتيجة طبيعية للنقيضين اللذين عاشتهما. حيث إنها ولدت في بروكسل ونشأت في جنوب تونس، ودرست التصميم الجرافيكي في معهد سان لوك في بروكسل. الفنانة العراقية البلجيكية ساندرا ساهي هي فنانة متخصصة في موسيقى البوب و R & B تعيش في دبي منذ ثماني سنوات.

تشتهر ساندرا البالغة من العمر عشرين عاماً بتنوعها الفني وسوف تفاجئ بالغناء باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية في أعمالها الجديدة التي تصدر قريباً. بدأت مغنية السوبرانو الإسبانية إيزابيل ماريا كانادا لونا تلقي دروساً في الغناء والبيانو في سنّ مبكّرة.

وازدهر حبّها للأوبرا خلال سنوات تعليمها، ما دفعها إلى السعي للحصول على شهادة في الصوت من المعهد العالي للغناء في مدريد. وحين أصبحت في الرابعة والعشرين من العمر، ظهرت إيزابيل مع فرق أوركسترا شهيرة في الغناء الكلاسيكي مثل Konzerthaus Berlin و Berliner Philharmonie.

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