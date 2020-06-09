كارلا حداد تصدم جمهورها وتعلن طلاقها من طوني أبو جودة

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأت المذيعة اللبنانية كارلا حداد جمهورها ومتابعيها بإعلان نبأ طلاقها من الإعلامي اللبناني طوني أبو جودة بعد 16 عاماً من الزواج.

ونشرت كارلا توضيحاً عبر حسابها الرسمي أعلنت فيه طلاقها رسميا، وقالت: "رغم انفصالي وطلاقي من زوجي إلا أن الذي حدث بيننا تم باتفاق حضاري.. وتبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى ليا الأساس".

وصدمت كارلا حداد متابعيها ومعجبيها بخبر طلاقها، إلا أنها وجهت لهم رسالة قالت لهم فيها: "ما تزعلوا .. نحنا مبسوطين".

ويذكر أن كارلا تزوجت من طوني في عام 2004 وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ليا في 2009، وشكلا ثنائيًا مميزًا بعدما اشتركا في تقديم عدة برامج من بينها برنامج "يا ليل يا عين" في 2012 على قناة "ال بي سي".

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