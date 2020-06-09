«دبي أوبرا» تطلق دروساً عبر الإنترنت للأطفال والشباب

أعلنت «دبي أوبرا» عن تقديم دروس أسبوعية عبر الإنترنت، بالتعاون مع مدرسة الفنون الأدائية المتنوّعة، على قناة دبي أوبرا على «فيسبوك»، وذلك كلّ ثلاثاء، ضمن مساعيها الهادفة إلى تثقيف وتدريب الجيل القادم من محبّي الفن.

وتتضمّن السلسلة دروساً في رقص الهيب هوب، والباليه، والرقص المعاصر، والرقص النقري، والغناء، والدراما.

يتوجّه البرنامج إلى الأطفال (من سنّ 5 إلى 10 أعوام) والمراهقين (من سنّ 11 إلى 18 عاماً) وسيستمرّ على مدى الأسابيع الستة المقبلة، حيث سيواجه المشاركون تحدّياً لتحميل ما تعلموه على وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام الهاشتاغ #DiverseDubaiOpera لنيل فرصة للفوز بدروس مجانية عبر الإنترنت أو في استوديو معهد دايفرس خلال فترة الصيف.

سيفوز جميع المشاركين بحصة تجريبية مجانية واحدة مع مدرسة الفنون الأدائية المتنوّعة، بينما سيحصل الفائز بالجائزة الأولى من كلّ فئة عمرية على عشر حصص مجانية، أو أسبوع كامل في مسرح مدرسة الفنون الأدائية المتنوّعة والمعسكر الصيفي للرقص المكثّف، وخمس حصص مجانية للفائز بالمركز الثاني.

تنبع هذه المبادرة من مساعي دبي أوبرا الرامية إلى توفير فرص للأطفال والمراهقين.

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