حسن شاكوش يترك "بنت الجيران" ويعلن خطوبته من خارج الوسط الفني

أخيراً وجد المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش خطيبته بعيداً عن بنت الجيران والوسط الفني كله، حيث انتشرت صوره في وسائل التواصل الاجتماعي وهو في جلسة تصوير مع خطيبته في أحد الأماكن المفتوحة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فقد علق على الصورة "عملها وخطب بنت الجيران"، حيث هنأه عدد كبير من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم ينشر حسن شاكوش عبر حسابه على "انستجرام" أي صورة من الخطوبة أو من جلسة التصوير.

وينتظر النجم أحمد سعد طرح دويتو أغنية "بيتعملي 100 حساب" الذى يجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش والمقرر طرحه خلال الاسبوع المقبل.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز