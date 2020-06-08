«حمدان بن محمد الدولية للتصوير » تُعلن الفائزين بموسم «الماء»

المصدر: دبي - البيان

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن أسماء الفائزين بالدورة التاسعة للجائزة التي حملت عنوان «الماء».

وشهدت هذه الدورة فوز المصورة الأسترالية ياسمين كاري بالجائزة الكبرى (120 ألف دولار أمريكي)، بينما تألق الإبداع الإماراتي بفوز ثنائي من خلال المصورين يوسف بن شكر الزعابي وراشد السميطي، صاحبه تفوقٌ سعودي لافت من خلال فوز مزدوج للمصورين السعوديين عبدالله الشثري وفهد عبدالحميد، يرافقهما في ذات الإنجاز الكويتيان فهد العنزي وطلال الرباح، والعراقي كرار حسين، في قفزة نوعية فوتوغرافية حجزت ثلث جوائز الدورة التاسعة.

دعم مستمر

وتقدم علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، بالشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعاية سموه للجائزة ودعمه المستمر لها، وأضاف في تصريح بالمناسبة: «نشهد اليوم طي مسيرة الدورة التاسعة للجائزة، والتي كان عنوانها (الماء)، الصديق الأقدم للإنسان على وجه الكوكب، كل سكان الأرض يعرفون الماء، لكن البعض يخافونه بسبب (الأكوافوبيا) أو (رهاب الماء)، علاقة الصياد بالماء ليست كعلاقة من لا يعرف السباحة، وهي مختلفةٌ تماماً عن علاقة الباحث العلمي القلق من التسارع المخيف لذوبان جبال الثلج تحت الماء. واليوم سنشاهد معا كيف يرى مبدعو العالم (الماء) من خلال عدساتهم».

المرأة الأولى

الجائزة الأضخم في العالم في مجال التصوير، والبالغة 120 ألف دولار أمريكي، كانت من نصيب المصورة الأسترالية ياسمين كاري، والتي وثقت صورتها مشهداً بديعاً لأم من فصيلة الحوت الأحدب تنام بجانب صغيرها الذي لم يتجاوز عمره أسبوعين، ياسمين التقطت الصورة في مملكة «تونغا» جنوب المحيط الهادئ.

لقطة البلجيكي فرانسوا بوغارت الفائزة بالمركز الأول في المحور الرئيس للدورة التاسعة «الماء

جوائز

في المحور الرئيسي للدورة التاسعة «الماء»، ذهب المركز الأول للبلجيكي فرانسوا بوغارت، تلاه الهندي شانتا لايلا ثانياً، والإندونيسي بخاري مسلم ديكن ثالثاً، ثم الهندي سوراف داس رابعاً، وفي المركز الخامس المصور الإماراتي يوسف بن شكر الزعابي.

وفي محور «العام – الملون» فاز بالمركز الأول فهد العنزي من الكويت.

أما محور «العام – الأبيض والأسود» فانتزع صدارته المصور طلال الرباح من الكويت.

وفي محور «ملف مصور» فاز المصور المكسيكي كريستيان فيزل ماك غريغور بالمركز الأول.

في محور «التصوير بالهاتف المحمول»، حصد المركز الأول الهندي أبراتيم بال.

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