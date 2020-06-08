عارضات «3 دي» لمجموعة أزياء كونغولية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

عبر منصة «إنستغرام» أطلت عارضات أزياء خفيّات يرتدين آخر تصاميم مجموعة علامة «حنيفة» الكونغولية الشهيرة المحوّلة إلى صيغة ثلاثية الأبعاد.

واستعرضت مؤسسة الماركة أنيفا مفويمبا على منصة العارضات الرقمية تصاميم من علامتها المتميزة للملبوسات الجاهزة «بينك»، بعد أن حوّلتها إلى قطع ثلاثية الأبعاد ترتديها عارضات «أشباح».

وفي حين يظن كثيرون أن عرض الأزياء الافتراضي عبر خاصية مباشر موقع «إنستغرام» كان وليد أزمة «كوفيد 19»، وما يرافقها من ظروف حجر صحي، إلا أن مفويمبا لطالما لجأت إلى شخصيات افتراضية في عملها كنماذج بالأحجام الطبيعية تستعين بها خلال عملية التحضير لقطع التصاميم. وقالت مفويمبا في حديث لمجلة متخصصة بالتصميم: «أردت أن أدمج تلك العملية ضمن استراتيجية التسويق.

وحين صدرت التعليمات بشأن البقاء في المنزل أثناء الأزمة كنت أعمل على تلك التصاميم ووجدت فرصةً للابتكار وإلهام الآخرين على الرغم من القيود. وقد أبقتني التصاميم ثلاثية الأبعاد بصحتي العقلي وحفّزتني في زمن الحظر».

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