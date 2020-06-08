زكي نسيبة: الدبلوماسية الثقافية تعزّز مكانة الإمارات وأدوارها العالمية

المصدر: دبي - البيان

ألقى معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، أمس، محاضرة تعليمية، عن بُعد، في مجال الدبلوماسية الثقافية، على 27 من المنتسبين إلى برنامج شركاء الأعمال في دبي، الذي تمّ إنشاؤه برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتعرّف المنتسبون للبرنامج إلى السنوات الأولى لعمل معاليه، مترجماً ومستشاراً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كما استمع الشركاء إلى حديثه عن تميز حكمة الشيخ زايد بن سلطان وقيادته المتفردة للإمارات، حيث جعلها تصل إلى ما هي عليه من تطور وتقدم. كما تحدّث معالي زكي نسيبة، عن شغفه الكبير بالدبلوماسية الثقافية. وبصفته المسؤول الأول عن مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية، وصف معاليه دور المكتب ومشاريعه الحالية، وطرق استخدام الثقافة لتعزيز أجندة الإمارات في الخارج، وتعزيز صورتها العامة، كمجتمع متسامح ومركز للثقافة. وقال نسيبة: «كان من دواعي سروري، أن أسمع من الشركاء عن نجاحهم في تعزيز مسيرتهم المهنية داخل دولة الإمارات. لقد أصبحوا سفراء ثقافيين لدولة الإمارات مدى الحياة..ما يعزز الجسور والصداقات بين دبي والإمارات والعالم».

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