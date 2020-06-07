هوليوود تستأنف التصوير الأسبوع المقبل

المصدر: لوس آنجليس - أ ف ب

يستأنف تصوير المسلسلات والأفلام في كاليفورنيا، 12 يونيو الجاري، في ظل إجراءات صحية صارمة، وفق ما أعلن مكتب حاكم الولاية.

ورغم ذلك، يجب أن يكون الإنتاج مرخصاً مسبقاً من قبل مسؤولي الصحة في المقاطعات المعنية. كما يجب أن تؤخذ في الاعتبار خصوصاً «البيانات الوبائية المحلية»، ونتائج الاختبارات على السكان، والقدرة على التعامل مع موجة جديدة من الإصابات بوباء كوفيد 19.

وأوضح المكتب «للحد من خطر انتقال الوباء، سيتعين على فرق الإنتاج والممثلين، وغيرهم من المهنيين في القطاع، الامتثال للبروتوكولات الأمنية»، التي قد تعززها السلطات المحلية. لكن لا شيء يدل على أن استوديوهات هوليوود الرئيسة ستكون قادرة على إعادة إطلاق إنتاجاتها بدءاً من الأسبوع المقبل.

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