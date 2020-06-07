لوحة بانكسي تدعم حركة «حياة السود مهمة»

المصدر: لندن - د ب أ

أظهر فنان رسوم الغرافيتي البريطاني، الذي يشتهر باسم بانكسي، دعمه لحركة «حياة السود مهمة» من خلال لوحة نشرها على حسابه على «إنستغرام» أمس السبت.

وقال الفنان إن النظام به خلل بالنسبة للأشخاص من ذوي البشرة السمراء، وإن مسؤولية البيض تتعلق بإصلاح ذلك النظام. وأضاف: «إنها مشكلة للبيض». ولقي المنشور إعجاباً من جانب 1.3 مليون شخص أمس السبت. ووقعت احتجاجات مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء العالم رداً على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصول إفريقية، على أيدي الشرطة في مدينة مينيابوليس الأمريكية في الخامس والعشرين من مايو الماضي.

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