منع 5 فنانات وإعلاميات مصريات من الظهور الإعلامي لمدة عام

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع 5 فنانات وإعلاميات من الظهور لمدة عام في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وبحسب موقع "مصراوي" فقد قرر المجلس برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس منع ظهور بوسي الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة لمدة عام.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة.

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