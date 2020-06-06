شيرين توضح حقيقة طلبها الطلاق من زوجها حسام

المصدر: البيان الإلكتروني

الشائعات التي طاردت حياة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وطالت علاقتها بزوجها حسام حبيب كانت كبيرة وانتشرت بكثرة، ودخلت في أدق التفاصيل بين الزوجين وأفادت بحصول الشقاق وطلب الطلاق.

التصريحات المثيرة للجدل أوصلت الخلاف إلى تراشق كلامي وتدخل الفنان أحمد سعد بين الطرفين، لإحداث الصلح.

كل هذه التغريدات والشائعات نفتها شيرين وكتبت عبر حسابها في تويتر: "قرأت الأخبار أو بمعنى أصح إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة وغير صحيحة أبداً.. بحبك يا صاحبي".

كذلك نفاها محمد شقيق شيرين، وكتب عبر تويتر: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتر، شيرين في بيتها مع زوجها، والأمر الصحيح الوحيد هو أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم".

أما حسام حبيب فقد اكتفى بآية قرآنية، عبر حسابه بـ"تويتر": "فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا". وزاد في تغريدة ثانية: "أنا كتبت تغريدة ومسحتها احتراما للسادة الصحفيين الشرفاء أما الأشخاص الآخرين مدعين الصحافة.. فحسبي الله ونعم الوكيل".

ونشر أحمد سعد صورة تجمعه بشيرين وحسام، عبر إنستغرام، وعلق: "أصحابي وأحبابي.. وكل الذي أسمعه إشاعات".

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