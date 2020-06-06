حسابات النجوم على «التواصل» رسائل حب للوطن العربي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدأت معظم حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بالخروج من أجواء «كورونا» وتلك التي فرضتها الدراما الرمضانية، لترتدي هذه الحسابات حللاً جديدة، ففي الوقت الذي جندها أصحابها للكشف عن أعمالهم الجديدة، واستعراض أخرى قديمة، ذهب آخرون إلى استغلالها في تقديم النصائح وجعلها جسراً للقاء الجمهور، في حين أن بعضهم اعتبرها نافذة تمكنه من مناصرة الحق والوقوف ضد خطابات الكراهية، مقدمين من خلالها «رسائل حب» للبلدان العربية بدءاً من لبنان ومروراً بمصر وليس انتهاء بمنطقة الخليج. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بجملة من التغريدات التي عبر فيها النجوم عن دواخلهم.

صور جديدة

الفنانة أحلام نشرت أخيراً على حسابها في «إنستغرام» نحو 10 صور جديدة، في إشارة إلى قيامها أخيراً بجلسة تصوير، وعلقت عليها بالقول: «كأني عمري ما حبيت.. كأنك أول إحساسي»، في وقت أعادت فيه أحلام نشر مقطع من أغنيتها «أنا مدري عن الناس» التي أطلقتها خلال العام الماضي، وأرفقتها بتعليق تضمن بعضاً من كلمات الأغنية، وكتبت: «من رائعة الأمير بدر بن عبد المحسن، والموسيقار طلال.. أنا مدري عن الناس».

أما الفنان فايز السعيد فعاد عبر إنستغرام، لاستعراض مهاراته في الرسم، حيث نشر لوحة لبرج بيغ بن في لندن، وأرفقها بتعليق قال فيه: «أكثر رسمة في الدنيا، أخذت وقتاً مني»، مشيراً إلى أنها «أتعبته». وقال: «الله يعين المقاول الذي قام ببناء هذه المباني الهندسية الخارقة في الدقة، والجمال»، مؤكداً أن لوحته هي عبارة عن «محاولات للوصول إلى الصورة الحقيقية».

أرواح نادرة

وفي الوقت الذي أعلن فيه عن تدشينه لحسابه على «تيك توك»، نشر الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، على حسابه في «إنستغرام» مجموعة صور له، أثناء وقوفه على المسرح، في إحدى حفلاته، وكتب عليها معلقاً: «البسطاء يمتلكون أرواحاً نادرة جداً، تجدهم بمظهر متواضع، لكنهم بمحتوى باهظ وراق.. ينعمون بهدوء النفس لأنهم يمتلكون كنز القناعة... القناعة كنز لا يفنى».

أما الفنانة الكويتية الهام الفضالة، فقد آثرت خلال مشاركتها في بث حي على موقع «إنستغرام»، تقديم جملة من النصائح إلى الفتيات العربيات، بعضها كان يتعلق بالإنجاب، حيث شجعت الفتيات على الإنجاب الكثير، وذلك خلال ردها حول شعورها من كونها وحيدة لأهلها، وبررت دعوتها هذه إلى أن كبار السن يحتاجون إلى وجود أولادهم وأحفادهم حولهم. وقالت: «كثرة الأولاد مفيدة جداً لكبار السن، لذا لا تكونوا مثل الأجانب، وتكتفون بطفل واحد أو اثنين، وحينما يعطيكم الله هذه النعمة ستعرفون قيمتها، بعد تقدمكم في السن».

حملة جديدة

ودشن عدد من نجوم الكويت، على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة جديدة تهدف إلى الوقوف ضد خطاب الكراهية، حملت عنوان «الكويت ومصر إيد واحدة»، وكان الفنان محمد العلوي من بين الذين دعموا الحملة، حيث نشر على حسابه في إنستغرام، تعليقاً جاء فيه: «أعتذر لمعلمي، وأعتذر لدكتوري، وأعتذر لأصدقائي وإخواني من الجنسية المصرية، أخجل كثيراً مما يحدث من تراشق بالكلام، لا أعلم ما هي أسبابه وأهدافه، وكل ما قيل وما سيقال، لا يمثل الشعب الكويتي الأصيل ولا يمثل حكومتنا المحبة لمصر».

«رسالة حب إلى لبنان» بعثت بها ماجدة الرومي إلى بلدها، من خلال ظهورها على غلاف مجلة فوغ العربية، وهي ترتدي العلم اللبناني، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تطل فيها الرومي على غلاف هذه المجلة، التي نشرت حواراً مطولاً معها، تمنت فيه أن تعيش اليوم الذي تزول فيه الفجوات بين الناس، وجاءت هذه الإطلالة بالتزامن مع إطلاق الرومي، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، لأحدث أغنياتها التي حملت عنوان «غنوا بكل لغات العالم»، وهي من تأليفها وألحان ميشال فاضل، حيث نجحت الأغنية في غضون 3 ساعات فقط، من جذب نحو ألفي مشاهدة.

عمل جديد

أما الفنان السوري قصي خولي، فقد بدا مستعداً للمشاركة في عمل جديد، وهو ما يتضح من خلال مقطع مصور، نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه بـ«لوك جديد»، وقال: «تجربة جديدة، سأكشف عنها قريباً»، في حين ذهبت التوقعات إلى أن خولي سيقوم بالمشاركة في عمل تاريخي، بناءً على طبيعة اللوك الذي ظهر فيه، خلال المقطع.

وعبر إنستغرام، أطلت الفنانة يارا، على متابعيها من بيتها في دبي، في بث استمر لأكثر من 3 ساعات، حيث احتفلت خلالها مع جمهورها بيوم ميلادها، ولكن بطريقة جديدة، حيث وجهت لمتابعيها الشكر والتقدير، قائلة: «شعرت أنكم معي بهذه الليلة، التي أصبحت أجمل بوجوهكم الحلوة، ووجودكم الأحلى».

صورة واحدة نشرتها الفنانة المصرية ياسمين صبري على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها أثناء قيادتها لسيارتها، إلا أن اللافت أن الصورة لقيت تفاعلاً كبيراً من متابعي الفنانة، والذين ذهبوا إلى تقدير ثمن ساعة اليد التي ترتديها ياسمين، التي شاركت في رمضان الماضي بمسلسل «فرصة ثانية»، في حين أن البعض أشار إلى أن الساعة باهظة الثمن، ويصل إلى أكثر من 29 ألف دولار، حيث إن الساعة مرصعة بالماس والذهب الأبيض، ومصنوعة من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ.

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