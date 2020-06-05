«ثقافة أبوظبي» تكرّم 21 فائزاً في مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»

المصدر: أبوظبي - البيان

كرمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أمس، الطلبة الفائزين في النسخة السادسة من مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير» لعام 2019 – 2020، وبث الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي لمكتبات أبوظبي، حيث جرى تكريم 21 فائزاً.

اختارت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي 21 قصة فائزة، لإصدارها في كتاب تحت عنوان «شيوخنا قدوتنا»، والتي تحمل جميعها أسماء الطلاب والطالبات الفائزين، وأسماء مدارسهم، كما قامت الفنانة أمينة العمراني، بتصميم الرسوم التوضيحية للكتاب، والذي سيتم توزيعه على جميع المدارس في إمارة أبوظبي.

يمثل الكتاب، النسخة المطبوعة الخامسة لمسابقة «الكاتب الصغير في الكتب الكبير»، التي نجحت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، من خلالها، في دعم المواهب الكتابية للطلبة، وتعزيز اللغة العربية، عبر مواصلتها الاستثمار الاستراتيجي في الجيل الجديد،.

وقال عبد الله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تسلّط مسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»، الضوء على المواهب الأدبية للطلبة، وتنمي حب القراءة والاطلاع والتأليف، التي تسهم بدورها في تعزيز مكانة اللغة العربية، وتنمي ثقافة الاطلاع والقراءة لدى جيل المستقبل، حيث تعمل على تحفيز الطلبة، وتشجعهم على كتابة القصص الهادفة التي تثري الخيال والإبداع الأدبي، من خلال التنافس الإيجابي والمثمر بينهم».

وأضاف: «نفخر بهذا النتاج الأدبي، الذي يوثق كتابات الطلبة الإبداعية عن مواضيع تتناول مبادئ وقيم قيادتنا الحكيمة، إلى جانب موضوعات عن الهوية الوطنية، ونعمل على إيصالها للقراء، لتكون منارة للجيل الجديد».

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