خرشاش:«نحن لسنا وحدنا» جولة تسرد جماليات «اللوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

جولة تنقل الإنسان من عالم الواقع إلى عالم الخيال العلمي، أطلقها أخيراً متحف اللوفر أبوظبي على موقعه الإلكتروني، بعنوان «نحن لسنا وحدنا».

عن هذا قال أمين خرشاش، مدير التفسير والوسائط التعليمية في اللوفر أبوظبي: عملنا في المشروع على مرحلتين، كان الهدف من الأولى جولة صوتية في متحف اللوفر أبوظبي ليتعرف المستمعون على الهندسة المعمارية عن طريق قصة من الخيال العلمي، على أن تكون موجودة في الدليل الرقمي تحت قبة المتحف. وأوضح لـ «البيان»: بعد الظروف الاستثنائية مع جائحة «كورونا»، قررنا إنتاج شريط سينمائي قصير للجولة مدته 20 دقيقة.

وسائط متعددة

وقال خرشاش: أعمل في اللوفر أبوظبي على جميع الوسائط التي ينتجها المتحف للزوار للتعرف على مجموعة المتحف من البطاقات أو النصوص أو المضامين أو الدليل الرقمي وكل البرامج التعليمية. وعن الفيلم القصير الذي أنتج بالتعاون مع مجموعة «ساوندووك كوليكتف»، وتدور أحداثه في أروقة المتحف بعد آلاف السنين في مجرة من حقبة ما بعد الإنسانية، واستغرق إنتاج الجولة 6 أشهر، بينما استغرق تحويل المنتوج إلى شريط سينمائي شهراً ونصف الشهر.

وأضاف: يصور الفيلم القصير قصة أحداثها في أرجاء المتحف بعد آلاف السنين في مجرة من حقبة ما بعد الإنسانية. وقال: «نحن لسنا وحدنا» من بين البرامج الثقافية التي ينتجها المتحف عملت خلالها على التنسيق العام بين الإنتاج والجولة الصوتية، لكي تكون فريدة من نوعها.

وتابع: عند العمل تواصلت مع الفنانين بعد اقتراح العمل على الموسيقى والسينما والصوت، ومن ثم عمل متحف اللوفر أبوظبي على إنتاج الجولة مع الفريق.

جمهور عالمي

ورأى خرشاش أن اختيار 7 من مشاهير الفنانين من العالم، يتحدثون بـ 6 لغات في الجولة الصوتية يضفي تنوعاً على العمل. وأوضح: كان من المهم في هذا التعاون تنوع المواهب وتنوع الفنانين في الجولة الصوتية، وهو ما يحاكي تنوع الزوار في متحف اللوفر أبوظبي.

وقال: حاولنا أن نتقرب من الفنانين كل واحد منهم بلغة، لمحاكة زوار المتحف الذي يعتمد بالأساس على 3 لغات أساسية وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، ولكننا أضفنا إلى الجولة الروسية والصينية والألمانية.

وأضاف: نخاطب بهذا الفيديو جميع زوار متحف اللوفر أبوظبي من أنحاء العالم، ولهذا أنتجت الجولة بـ 6 لغات والهدف عندنا استثنائي بتقديم تجربة خاصة للزوار والهدف عشاق السينما وسينما الخيال العلمي. وأشار إلى مشاريع قادمة ستطرح خلال الفترة المقبلة.

واختتم: سبق أن قمنا بإنتاجات رقمية أخرى وشاركناها على موقع أنغامي لخلق قوائم موسيقية خاصة باللوفر أبوظبي، وقمنا بعرض مجموعة المضامين الرقمية على موقع اللوفر أبوظبي منها فيديوهات صغيرة عن التحف، وهناك جولات افتراضية مع الأنشطة للأطفال والعائلات.

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