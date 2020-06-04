زكي نسيبة يبحث مع سفير أمريكا التعاون الثقافي بين البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

عقد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، أمس، اجتماعاً، عن بُعد، مع جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتّى المجالات، خاصة في المجال الثقافي من أجل تعزيز القيم والأفكار.

وأكد معاليه، أهمية إنعاش برامج الدبلوماسية الثقافية، مشيراً إلى التغيّر الذي اجتاح العالم في ضوء جائحة «كورونا»، والذي أدى إلى تغييرات كبيرة في نمط الحياة وأداء العمل، فضلاً عن التوجّه الكبير للاعتماد على تقنيات التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع الآخرين، مثل عقد الاجتماعات والمؤتمرات إضافة إلى إقامة المهرجانات الموسيقية والأدبية، والتي كان آخرها مهرجان الإمارات للآداب الذي شهد حضوراً بلغ حوالي 3 آلاف شخص من 54 دولة حول العالم.

وهنأ السفير الأمريكي معالي الوزير أنور نسيبة لانتخابه عضواً في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم العريقة، مشيراً إلى التقارب الكبير في العديد من الجوانب بين البلدين الصديقين ومن أهمها الجانب الثقافي والقيم. وأكد الأهمية الاستراتيجية للعنصر الثقافي للعلاقة بين البلدين، مثنياً على العمل الاستثنائي في مجال التسامح والإنسانية الذي تقوم به دولة الإمارات.

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