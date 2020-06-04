«أبوظبي للكتاب» يستضيف السينمائية شهد أمين

المصدر: أبوظبي - البيان

استضاف معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المخرجة السينمائية السعودية شهد أمين، في جلسة افتراضية بثت على الإنترنت أمس، وتحدثّت حول أعمالها السينمائية التي تنتمي إلى مدرسة «الواقعية السحرية»، ومصادر إلهامها. استهلّت شهد أمين الجلسة بمناقشة أحدث أفلامها «سيدة البحر».

وتطرّقت الجلسة إلى العناصر الأسطورية في الفيلم والمستوحاة بشكل كبير من التراث العربي القديم، وأوضحت أمين بأن هدفها في تجسيد الميثولوجيا العربية في فيلمها كان طرح الأسئلة على المشاهدين وتحفيزهم على التفكّر في هذه الرموز وما تعبّر عنه من قضايا. كما تحدّثت أمين عن آمالها الكبيرة لمستقبل السينما العربية.

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