مركز جميل للفنون يستأنف نشاطاته من جديد

المصدر: (دبي - البيان)

استأنف مركز جميل للفنون، المؤسسة الفنية المعاصرة في دبي، أمس، استقبال جمهوره بعد إغلاقه المؤقت منذ يوم الاثنين 16 مارس الماضي، دعماً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في احتواء تفشي فيروس كوفيد 19. يأتي هذا القرار تماشياً مع إعلان هيئة دبي للثقافة والفنون عن إعادة افتتاح المتاحف في دبي بدايةً من أول يونيو على نحو تدريجي.

وما زال مركز جميل للفنون متاحاً مجاناً لجميع الزوار، ولكن وفقاً للمبادئ التوجيهية الجديدة، حيث يُطلب من الزوار الحجز مسبقاً لزيارة مدتها ساعتين عبر الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك للحفاظ على العدد المسموح به وضمان زيارة مريحة تحافظ على التباعد الاجتماعي وتضع صحة وعافية الجمهور على رأس الأولويات. وتبعاً لتوجيهات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتوجب على الزوار والموظفين ارتداء واقي الوجه والخضوع لفحص درجات حرارة الجميع قبل دخول المركز.

وحدد مركز جميل للفنون سعة جديدة في المعارض، بعدد محدود من الزوار في كل غرفة.

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