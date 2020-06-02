«رواق الفن» يطلق أرشيف معرض السويسري زيمون رقمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق أرشيفه الرقمي الثاني والخاص بمعرض زيمون، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية بعنوان «تقصي: أرشيفات ولقاءات» التي تجمع الجمهور بالقيمين الفنيين والفنانين الذين شاركوا في معارض رواق الفن السابقة.

وسيحتفي رواق الفن بإطلاق الأرشيف الخاص بكل معرض من خلال استضافة جلسة مع الفنانين المشاركين فيه. وسيقدم الفنان السويسري زيمون عرضاً افتراضياً جديداً صمم خصيصاً لجمهور رواق الفن، حيث سيقدم لهم عرضاً صوتياً بإمكانهم الاستماع إليه من المنزل باستخدام سماعات الأذن وفي الظلام.

وستنطلق جلسة «تقصي: زيمون» الافتراضية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم عرضها عبر خاصية البث المباشر على الصفحة الرسمية لرواق الفن على «فيسبوك».

وسيتضمن الأرشيف الرقمي للمعرض، الذي سينطلق عبر الإنترنت مساء الثلاثاء المقبل، على مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو والصور والملفات التي يمكن تحميلها مثل المواد المؤرشفة، وكتيّب للجماهير اليافعة، إضافة إلى مقتطفات من أول مشروع كتابي يتناول أعمال زيمون، والذي أطلقه رواق الفن وتولت تحريره مايا أليسون، رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي لرواق الفن.

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وافتتح معرض زيمون في رواق الفن في فبراير 2019 متضمناً حدثين رئيسيين تمثل أولهما عرض أعمال الفنان زيمون للمرة الأولى في الخليج العربي، بما في ذلك عرض عمل تم تكليف الفنان به للمرة الأولى، ليليه إطلاق أول مشروع كتابي يتناول أعمال زيمون المعروفة على مستوى العالم.

حيث سيشهد العام المقبل معارضاً له في معرض هايوارد بلندن، والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في كوريا، ومتحف الملكة صوفيا المركزي الوطني للفنون في إسبانيا. ويتيح الأرشيف الرقمي للجمهور فرصة استكشاف أعمال زيمون كما تم عرضها برواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي.

ومن جانبها، قالت مايا أليسون: «عند الاجتماع بالفنانين والقيّمين الفنيين، أضع في عين الاعتبار كيفية تمكين الجمهور من عيش تجربة عميقة الإحساس مشابهة لتلك التي يعيشها الفرد لدى زيارته لموقع فني أو لقائه بأحد أصدقائه. ولقد سرني قبول زيمون لاقتراحي بالعمل على فعالية افتراضية مخصصة تتيح للجمهور استكشاف أعمال زيمون عبر الإنترنت، إذ عادة ما يتم تقديم عروض زيمون في الظلام الدامس لتمكين المستمع من الانغماس الكامل في الصوت، وستتيح هذه التجربة للجمهور إمكانية وضع سماعات الأذن، اختيار الطريقة المناسبة لحجب الرؤية، إما عن طريق إغلاق أعينهم، أو إطفاء الإضاءة، أو وضع غطاء العينين، ليشاركوا زيمون بالاستماع إلى الطريقة التي يتشكل فيها الصوت بشكل مباشر».

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