رسالة صوتية من رجاء الجداوي: أرجوكم خافوا من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أرسلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي رسالة صوتية إلى محبيها من غرفة العزل، طمأنتهم فيها عن حالتها الصحية ورجتهم أن ينتبهوا لصحتهم لأن فيروس كورونا خطير.

وقالت الجداوي في رسالتها، التي نشرها موقع مصراوي: "الحمد لله أتحسن ببطء، لكني لا أستطيع التحدث كثيراً بسبب ضيق التنفس، والحمد لله على كل شيء".

وأشارت الجداوي إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، طالبة من الناس أن يخافوا على صحتهم لأن الأمر خطير، وأضافت: "أتمنى أن يخشى الناس على صحتهم، لأن من خاف سلم، ويجب أن يعلموا أن الموضوع صعب، والعلاج مكلف جداً على الدولة، دعونا نفكر فيما إذا زاد عدد المصابين، هل الدولة قادرة اقتصادياً على تكبد مصاريف العلاج؟ من فضلكم خافوا، الموضوع خطير جداً، وشكراً لكل من سأل عني".

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