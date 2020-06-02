محمد هنيدي يحزن معجبيه ويكشف سبب غيابه عن جنازة حسن حسني

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يستطع الفنان محمد هنيدي إلا وأن يرد عن الاتهامات التي طالته بسبب غيابه عن تشييع الفنان الراحل حسن حسني الذي توفي قبل أيام عن عمر يناهز 89 عاماً.

ومع أن السبب شكل صدمة وحزناً لمعجبيه إلا أن هنيدي رد بتغريدة على حسابه الرسمي في تويتر كاشفاً تعرضه لوعكة صحية أدت إلى إجرائه عملية دعامة بالقلب قبل وفاة حسني بيومين، ما منعه من الحركة تماما.

توضيح هنيدي جاء ردا على اتهامات بالتقصير في حق أحد أعمدة الفن المصري، فكتب على حسابه في تويتر: «حسن حسني الله يرحمه زي أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي، عادة ما بحبش أتكلم لما بتعب، بس قبل رحيل حبيبي عمي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أي حركة».

وطالب هنيدي من الذين اتهموه أن يحسنوا الظن ويتسرعوا بالحكم على الآخرين دون علم، وأضاف في تغريدة ثانية: «ربنا يرحمك يا عم حسن ما تحكمش على حد وخليك حسن النية ربنا دايما أعلم بظروف عباده».

وبعد التوضيح الذي أورده هنيدي انهالت عليه التغريدات المتعاطفة مطالبة إياه بعدم تبرير موقفه، داعين له بالشفاء العاجل.

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