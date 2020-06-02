مريم المهيري وجين غودال في حوار افتراضي حول الوباء والقضايا المستدامة

يستضيف مكتب الإمارات العربية المتحدة للدبلوماسية العامة والثقافية، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب، معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، والدكتورة جين غودال، التي تعد من أشهر علماء البيئة في العالم، في جلسة حوارية (افتراضية)، بعنوان «الاستدامة.. هل ابتعدنا عن حافة الهاوية؟»، ضمن برنامج «الحوارات الأدبية عبر الحدود». وتقام السبت 6 يونيو الحالي، في الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات.

تتناول الجلسة الثانية، التي تتضمن فقرة أسئلة وأجوبة مباشرة، تأثير الوباء وتدابير الإغلاق في حياتنا، وكيف يمكن أن تدفعنا الظروف الحالية إلى المضي قدماً في تشكيل عالم أكثر استدامة على صعيد البيئة، وتحديات الإمدادات الغذائية العالمية.

وكانت الجلسة الافتتاحية من سلسلة «الحوارات الأدبية عبر الحدود»، التي ضمت أكثر من 3500 شخص من 46 دولة، سجلوا لمشاهدة الجلسة النقاشية المباشرة عبر برنامج زوم (Zoom)، ومنصة يوتيوب، جرى تنظيمها يوم السبت 30 مايو الماضي، واستضافت معالي زكي نسيبة وزير الدولة المكلّف بالدبلوماسية العامة والثقافية، والمفكر والسياسي الهندي، شاشي ثارور، لمناقشة تأثير أحداث عام 2020 على مسار التاريخ. (أبوظبي - البيان)

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز