«بيت العود في ضيافتك» تحتفي بكلاسيكيات الغناء العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

تتواصل فعاليات سلسلة الجلسات الموسيقية الافتراضية «بيت العود في ضيافتك»، مع انطلاق حفلها الخامس عبر الإنترنت، يوم غد، بإشراف فني من أستاذ العود الفنان نصير شمّة، والدكتور فتح الله أحمد رئيس قسم الأصوات في «بيت العود».

تحتفي السلسلة الشهيرة، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في حفلها الأحدث، بالإرث الغني للغناء العربي الكلاسيكي، حيث يشارك فيه نخبة من خريجي القسم الموهوبين.

وباعتباره يشكل جزءاً لا يتجزأ من التراث الموسيقي، والهوية الثقافية للعالم العربي، يعيد الحفل الجديد، إحياء تقليد الغناء العربي الكلاسيكي مع شمّة والخريجين والمعلمين المتميزين في «بيت العود»، حيث يقدمون جميعهم تجربة مذهلة، تمتزج فيها الأصوات العذبة مع الألحان الرائعة، لتكون بمثابة عربون تقدير لأجمل الأصوات العربية التي عرفها التاريخ.

يبدأ الحفل عند الساعة 9 مساءً، حيث تغني نجمة الكور أغنية «القلب يعشق كل جميل»، من كلمات بيرم التونسي، وألحان رياض السنباطي، وتقدم نانسي خلف زكاك، ترنيمة «في ظل حمايتك»، من كلمات وألحان منصور لبكي. كما يشارك في الحفل، روناهي مامو، مع قصيدة «الرضا والنور»، من كلمات الشاعر حسين السيد، وألحان رياض السنباطي، بالإضافة إلى العديد من الفنانين المرموقين.

ويشمل الحفل أيضاً مقطوعات موسيقية تُعزف على العود والقانون الشرقي، بأداء أساتذة «بيت العود»، بسّام عبد الستار ومحمد دوحي، بالإضافة إلى أغنيات من التراث الإماراتي، بأداء جماعي من كافة المشاركين.

تهدف سلسلة «بيت العود في ضيافتك»، التي تأتي مكمّلة لحفل «نصير شمّة والأصدقاء»، إلى نشر رسالة أمل وتفاؤل خلال أزمة وباء كوفيد 19، التي يمر بها العالم حالياً، ويتم بث الجلسات الموسيقية يوم الأربعاء عادة، حيث يقدم موسيقيو بيت العود من مختلف أنحاء العالم، عروضاً موسيقية رائعة من منازلهم، بإشراف فني من الفنان نصير شمّة.

ضمت سلسلة «بيت العود في ضيافتك»، عدداً من الحفلات الموسيقية حتى الآن، بما في ذلك حفل «القانون الجديد»، و«نصير شمّة وخريجي بيت العود: قصة العود»، و«غناء شهر رمضان».

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