«فنون نيويورك أبوظبي» يواصل عروض «لنعيد تواصلنا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، عن استمرار سلسلة العروض الأرشيفية «لنعيد تواصلنا» خلال شهر يونيو، وذلك بعد نجاحها اللافت على مدى الشهرين الماضيين.

حيث ستقدم السلسلة عروضاً جديدةً، وجلسات نقاشية مع الفنانين، مع التركيز على الفنون الأدائية والترفيهية، وتقنيات الوسائط المتعددة، بهدف تشجيع الجمهور والمتابعين من مختلف أنحاء العالم، على التفاعل مع العروض الفنية والثقافية المتنوعة، خلال التزامهم بالبقاء في المنزل.

ونجحت سلسلة «لنعيد تواصلنا»، في استقطاب العديد من المهتمين والمتابعين حول العالم، حيث شاهد أكثر من 20 ألف شخص، العروض المباشرة للبرامج، ووصل إجمالي عدد المشاهدات لمحتوى السلسلة عبر الإنترنت، إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة، حيث جاء إطلاق السلسلة، في إطار مساعي المركز لتوظيف الفنون في تعزيز التواصل والإلهام والترفيه خلال هذه المرحلة.

وشهدت السلسلة انتشاراً واسعاً، من خلال شراكتها مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات، ومهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي- كاف»، ومهرجان سنغافورة الدولي للفنون، ومركز كارولينا للفنون الأدائية، وغيرها من الجهات التي أسهمت في التأسيس لنهج جديد من التعاون الدولي.

وتقدم سلسلة «لنعيد تواصلنا»، طرقاً فريدة للتفاعل مع الفنون والثقافة، حيث توفر للجمهور في نهاية جميع فعالياتها الثلاث، خلال شهر يونيو، فرصة حضور جلسات نقاشية مباشرة مع الفنانين، الذين سيحضرون عروضها على الإنترنت مع الجمهور.

ويبدأ البرنامج غداً بعرض «حبر»، ويتمثل العرض الثاني بفقرة الأحلام الإثيوبية - «سيرك الحبشة»، بينما جرى اختيار «داتا نوت فاوند» - كاكي كينغ - الذي عُرض بتكليف من مركز الفنون - من قبل طلاب جامعة نيويورك أبوظبي دفعة عام 2020، والذي سيعرض كهدية تخرج للدفعة.

وبهذه المناسبة، قال بيل براغين المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: لقد أذهلنا التأثير الذي أحدثته سلسلة «لنعيد تواصلنا»، وسعدنا بمشاهدة مقاطع الفيديو التي جرى التقاطها وتسجيلها بشكل محترف ورائع من موسمنا الماضي، ومشاركة الفنانين في الجلسات الافتراضية مع الجمهور عبر الإنترنت، وفقرات الأسئلة والأجوبة المباشرة، إلى جانب الوصول إلى الجماهير على مستوى العالم.

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