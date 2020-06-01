7 يونيو آخر موعد لتلقي طلبات الدعم من «منصة فن جميل»

المصدر: دبي - البيان

هذا الأسبوع هو آخر فرصة للتقديم لمنصة فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية في دورتها الثالثة والأخيرة التي تنتهي في الـ7 من يونيو.

وتعّد المنصة برنامج استجابة سريعة يقدم الدعم للفنانين من خلال مخصّصات مالية لمشاريعهم الجارية أو الجديدة.

ويمكن للفنانين والكتاب والقيمين الفنيين والباحثين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدّة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التقدم عبر موقع المؤسسة في موعد أقصاه 7 يونيو 2020.

أطلقت المنصة في الأول من أبريل، 2020 بهدف تقديم الدعم لـ 50 من الممارسين الإبداعيين بغية تنفيذ أعمالهم الحالية، ومن يشرعون في تنفيذ مشاريع جديدة من المنزل، أو يحاولون التأقلم مع طرق العمل المناسبة للأوضاع الحالية.

ودعا البرنامج الممارسين للتقدم بطلباتهم من خلال نموذج ميسر عبر الإنترنت؛ خلال ثلاث دورات مواعيدها النهائية هي 10 أبريل و30 أبريل و7 يونيو.

في 27 أبريل، 2020، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تعاونها مع منصة فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية بهدف رفد وتمويل الفنانين والمبدعين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين تم قبول طلباتهم.

ويأتي هذا التعاون تماشياً مع جهود «دبي للثقافة» للارتقاء بالمشهد الإبداعي للإمارة، وتوسيع نطاق النسخة المحلية من المنصة لتشمل الشركات المحلية الصغيرة والمستقلين.

ويمكن تقديم الطلبات من خلال تعبئة نموذج عبر الإنترنت، في موعد أقصاه 7 يونيو 2020، ويتم تحكيم الطلبات من خلال لجنة مستقلة ومتخصصة قبل الإعلان عن النتائج.

يذكر أن «منصة فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية» تدعم الفنانين والقيمين الفنيين والكتاب والباحثين المستقلين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز