«حمدان بن محمد للتصوير» تعلن أبطال الجوائز الخاصة لدورتها الـ9 «الماء»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، أسماء الفائزين بالجوائز الخاصة للدورة التاسعة للجائزة التي كانت بعنوان «الماء»، حيث شَهِدَت هذه الدورة تقديم 3 فئاتٍ من الجوائز الخاصة، هي: «جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي»، و«جائزة الشخصية /‏‏‏‏ المؤسسة الفوتوغرافية الواعدة»، بجانب «الجائزة التقديرية»، التي تُمنح للمصورين الذي ساهموا بشكلٍ إيجابيّ في صناعة التصوير الفوتوغرافي.

فاز بالجائزة التقديرية المصور الأمريكيّ مايكل ياماشيتا نظراً لمؤلفاته وإسهاماته الفوتوغرافية المميّزة في مجالات التوثيق التاريخيّ لقارة آسيا ودراساته المستفيضة عنها.

أما «جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي» فقد مُنِحت للمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي يُعَدُّ بمثابة تظاهرةٍ فنيةٍ مُتجدِّدة ومؤثَّرة في مجتمعات المصورين الدولية، وقد شارك فيها أكثر من 15 ألف مشارك من 31 دولة.

في حين منحت «جائزة الشخصية الفوتوغرافية الواعدة» للمصورة غولشان خان من جنوب أفريقيا، أول امرأةٍ أفريقية يتمُّ تعيينها من قبل وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، بجانب ترشيحها لجائزة 2019 Joop Swart. وقد نُشِرَت أعمالها في صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست ونيو برتل وجارديان ولوموند، بالإضافة لفاينانشيال تايمز، إل بايس، وول ستريت جورنال وغيرها.

وقال مايكل ياماشيتا تعقيباً على فوزه بالجائزة التقديرية: أشكركم لتكريمي بهذه الجائزة، التي أعتبرها تكريماً لمسيرتي المهنية التي تبلغ 40 عاماً، عملتُ خلالها على تسليط الضوء على الأماكن والأشخاص والثقافات التي لا يمكن رؤيتها بطريقةٍ أخرى، ومشاركة هذه الصور مع الجمهور في كل أنحاء العالم.

وكمُعلِّم، كانت مهمتي هي تحفيز وإلهام المصورين الآخرين لرواية قصصهم الخاصة برؤية ومنظورٍ فريدين.

أنا ممتن لجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي، ليس فقط للترويج لفن التصوير الفوتوغرافي ولكن لأنها تشجّع ودعم مجموعةٍ متنوعةٍ من المصورين، لقد نجحت الجائزة في احتضان جميع المواهب والعقول الإبداعية من جميع أنحاء العالم.

وعن فوز المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» بجائزة «صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي»، أكَّدَ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي في دعم البيئة الإبداعية العالمية وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كحاضنةٍ للثقافة والفنون والإبداع.

وأعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن بالغ شكره للقائمين على جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي لاختيار المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» ضمن الفئة الفائزة بصُنَّاع المحتوى الفوتوغرافي المميز للدورة التاسعة من الجائزة التي تُشكِّلُ حافزاً للمزيد من العطاء وتعزيز التنافسية في قطاع التصوير.

وعلقت المصورة غولشان خان من جنوب أفريقيا، على فوزها بجائزة «الشخصية الفوتوغرافية الواعدة» بقولها: محظوظة جداً بالفوز، ما يجعلني أشعر بقيمة فوزي أكثر هو تقديري الكبير لجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير.

أتشرّفُ بالحصول على التقدير والتكريم من هذه المؤسسة التي ترعى الجميع وتزيل العوائق أمامهم للوصول للفرص العادلة. ممتنّةٌ لجائزة حمدان بن محمد وأشعر بانسجاميةٍ عالية مع الإيقاع الفكري لهذه المؤسسة الساعية لتوسيع آفاق صناعة التصوير لدعم المساعي الإنسانية النبيلة.

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: سعداء بالإعلان عن فائزينا بالجوائز الخاصة لهذه الدورة، الذين نجحوا في تقديم إسهاماتٍ فوتوغرافيةٍ ثمينة ومفيدة لكل المتعطّشين للاستزادة من بحور هذا الفن المتجدِّد كل يوم. إننا نسعى من خلال تقديم التكريم لهذه الشخصيات والمؤسسات، لتسليط الضوء على أمثلةٍ تُحتَذَى في مدى إثرائها لصناعة التصوير العالمية ودعمها للمشتغلين بها.

وأضاف بن ثالث: إن تكريم المبدعين في الفئات الثلاث، لهو من صميم رسالة الجائزة المستلهَمة من فكر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليُّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي الجائزة، في دعم الفنون وتشجيع الإبداع الثقافيّ والمعرفيّ، ودفع عجلة العمل والاكتساب والإنجاز.

ونحن سعداء بوجود مؤسسةٍ إماراتيةٍ رائدة في التوعية والتثقيف البصريّ ضمن قائمة الفائزين، نفخرُ جميعاً بهذه التظاهرة الفوتوغرافية المختلفة ذات التأثير الملموس في مجتمعات المصورين. مع كل دورةٍ من دورات «إكسبوجر» نكتشف الجديد والمفيد ونلمسُ جديَّة القائمين على المهرجان في تطويره بكل ما يجعله علامةً فارقةً على خارطة صناعة التصوير الدولية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز