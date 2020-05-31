«ما هو ملاذك؟».. معرض بعدسة المجتمع لتوثيق العزلة

المصدر: تورنتو - البيان

أعلن متحف الآغا خان في كندا عن نشاط ثقافي وعالمي جديد يتم التحضير له حالياً بمشاركة واسعة من قبل المجتمع.

ووفقاً لإعلان المتحف سوف تقدم مجموعة من الأعمال الفنية التي سوف يتم ترشيحها من قبل المجتمع تحت عنوان «ماهو ملاذك؟» العديد من قصص الأمل والمرونة، وذلك عندما يفتح المتحف أبوابه للزوار في وقت لاحق من هذا الربيع أو في الصيف.

ويدعو المتحف عشاق الفن في كندا والإمارات والمنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، إلى تقديم صور أصلية ومقاطع فيديو قصيرة تستعرض الملاذات الحقيقية وأين وجدها أصحابها ومع من، في أثناء مرحلة الإغلاق الكامل والعزلة الاجتماعية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسيتم عرض صور وقصص المشاركين في عرض فني تفاعلي جديد سيكون بمثابة نشاط مرافق لأحدث معرض للمتحف وهو المعرض الذي يحمل اسم «الملاذ»، والذي تم افتتاحه في 21 مارس 2020، ويضم مجموعة من أعمال السجاد المنسوج التي قام بتصميمها 36 فناناً بارزاً ومعاصراً من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك الفنانة الفلسطينية البريطانية منى حاطوم والكندية بريندان فرنانديز.

يمكن للمهتمين إرسال أعمالهم ومشاركاتهم عبر الإنترنت من خلال زيارة صفحة معرض «ماهو ملاذك؟» ضمن الموقع الإلكتروني لمتحف الآغا خان، على ألا يتجاوز حجم الصورة (4 ميغابايت) ومقطع الفيديو (5 ميغابيات)، والتأكد من إدراج وصف مختصر للصورة. ووفقاً لإدارة المتحف يشجع منظمو هذه التظاهرة كافة أشكال الإبداع.

ومن المقرر قبول المساهمات لغاية يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري، حيث سيتم إدراج الأعمال المشاركة ضمن معرض جديد من إبداع المجتمع نفسه ليتم عرضه على الشاشات الرقمية في القاعة الضخمة ضمن المتحف.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز