عبدالمنعم العامري يشدو «لا تشيلون هم»

المصدر: دبي ـ البيان

تقديراً لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأكيداً على مواقفه الإنسانية العديدة حول العالم، وما يقدمه من أجل مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، أطلق الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري، أغنية جديدة حملت عنوان «لا تشيلون هم»، وهي من تأليف الشاعر سلطان مجلي، وألحان وغناء العامري نفسه، فيما تولى رائد سامي توزيعها. واعتبر العامري أن الأغنية الجديدة بمثابة «شهادة حق» في صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، بكلمات تليق به، وعبر عن فخره بتقديم الأغنية بصوته، حيث يقول في مطلعها:

يا فخر دارك وعز العالم بأسره

أمرك بحب ووفا نافذ بتطبيقه

الله يديمك لعالمنا يا بوخالد

حبك من الله في القلب ومعاليقه..

وقد طرح العامري أغنية «لا تشيلون هم» عبر قناته الرسمية في موقع «يوتيوب» من خلال فيديو كليب خاص، تم إعداده خصيصاً لها، وتضمن بعضاً من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما تم توزيع الأغنية على الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

يذكر أن العامري يعمل حالياً على إعداد مجموعة من الأعمال المنفردة، استعداداً لطرحها وعرضها أمام الجمهور في الخليج والوطن العربي، حاملة معها أفكاراً غنائية جديدة ومختلفة.

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