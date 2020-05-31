«ريل» تطلق سينما السيارات في دبي مول زعبيل

المصدر: دبي - البيان

أطلقت ريل سينما، سينما السيارات (درايف إن) في دبي مول زعبيل، في حدث خاص، أخيراً، وسط أنغام موسيقى الدي جي وكرم الضيافة، مع إطلالة مشهدية رائعة على برج خليفة تعطي هذه التجربة السينمائية طعمها الخاص والفريد! وبوحي من طبيعة هذه التجربة السينمائية الخاصة بالسيارات، استمتع الضيوف بعرض فيلم «Fast and Furious Hobbs and Shaw» في محيط سينمائي أصيل مع الالتزام في الوقت ذاته بالمبادئ التوجيهية الحكومية المتبعة في دولة الإمارات في ما يتعلّق بالسلامة والتباعد الاجتماعي.

عند الوصول، استقبل موظفو ريل سينما الضيوف لمساعدتهم في ركن سياراتهم في المكان المخصص لكل منها بأسلوب لا يتطلّب التلامس، علماً أنه يُطلب من جميع الموظفين اتباع إجراءات الوقاية والنظافة والسلامة الصارمة.

كما تم ترتيب أماكن وقوف السيارات بناءً على حجم السيارة للحصول على تجربة مشاهدة مثالية للجميع. وتمكّن الضيوف بعد ذلك من الاستمتاع بموسيقى الدي جي. ليبدأ بعدها الفيلم الذي شاهدوه من سياراتهم المتوقفة أمام شاشة كبيرة خارجية. وقد أتيح سماع صوت الفيلم عن طريق ضبط راديو السيارة على تردّد خاص على موجة الأف إم.

وتقع سينما السيارات (درايف إن) من ريل سينما على سطح دبي مول زعبيل وهي مفتوحة أمام الجمهور اعتباراً من أمس. ويمكن شراء التذاكر حصرياً على موقع ريل سينما الإلكتروني أو من خلال التطبيق مقابل 170 درهماً إماراتياً للسيارة (شخصان لكلّ سيارة) وتشمل التذكرة كومبو من المأكولات والمشروبات لشخصين يتكوّن من 1 بوبكورن جبن، 1 بوبكورن مملّح، 1 «ناتشوز» عادي، 2 شوكولاتة، 2 مشروب غازي، و 2 زجاجة ماء.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز