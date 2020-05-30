«طائرة سوود» تعيد 177 فتاة إلى عائلاتهن

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ظهر الممثل الهندي سونو سوود أخيراً برداء المنقذ بعد أن تمكن من أن ينقل جواً 117 فتاة محجوزة ومساعدتهن على الوصول إلى موطنهن في ولاية أوديشا على الساحل الشمالي الشرقي للهند.

وأشارت مصادر قريبة من الممثل إلى أنه علم من صديق له عن الفتيات المحتجزات في كيرالا بسبب إجراءات الحجر التي فرضتها الحكومة عبر أنحاء البلاد، وقرر مساعدتهن فبدأ سلسلة اتصالات للحصول على موافقة السلطات بفتح مطاري كوتشي وبوبنسوار عاصمة أوديشا، وتم استدعاء طائرة خاصة من بنغالور لنقل الفتيات وجمعهن بعائلاتهن.

وتوجه النائب آمار باتنيك عبر موقع «تويتر» لشكر سونو واصفاً مبادرته لإعادة الفتيات سالمات من كيرالا بالمحمودة، شاكراً مساعيه النبيلة متمنياً له المزيد من الصحة.

وكتب: «إنه لمن المذهل أن نشهد كيف تقوم بتقديم يد العون لمساعدة المحتاجين على الوصول إلى مواطنهم بأمان».

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