13 ألف رداء طبي هدفاً لـ7 من مصممي «حي دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

يطمح 7 من مصممي الأزياء في حي دبي للتصميم (d3) لإنتاج 13 ألف رداء طبي واقٍ، كجزء من مساهمتهم في مبادرة «A Thread 4 Cause» التي أطلقها مجلس الأزياء العربي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وذلك طبقاً لما أورده المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في «تويتر» أمس.

وكان حي دبي للتصميم d3 قد انضم إلى حملة #AThread4Cause من «مجلس الأزياء العربي» التي تهدف لمقاومة جائحة (كوفيد 19) عبر تجهيز 13 ألف رداء حماية طبي. وانضمت للمبادرة 7 شركات في «الحي»، تحولت من إنتاج ملابس السهرة إلى ملابس طبية واقية وأقنعة الوجه الجراحية المخصصة للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية.

وحي دبي للتصميم الذي يعد قلب التصميم النابض في دبي، ويضم أكثر من 9000 متخصص و385 شركة، تعهد بدعم الحملة التي تدعو مصممي الأزياء المقيمين في الإمارات إلى توظيف مهاراتهم اليدوية وموهبتهم بالأزياء الراقية وتجييرها لصناعة ملابس جراحية وتزويد مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة بها. وبموجب هذه المبادرة سيصنع المشاركون، مع أكثر من 50 خياطاً، ملابس طبية معتمدة. ولتسهيل النواحي اللوجستية، سيستضيف «d3» مركز توزيع موحداً يتم فيه تخزين وتسليم ملابس الحماية والأقنعة الجراحية المنتجة.

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