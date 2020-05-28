إماراتيتان تبدعان تشكيلة أزياء تلائم متطلبات الحياة في الوقت الحالي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مصممتا أزياء إماراتيتان، أخيراً، تشكيلة جديدة خاصة بالأعياد والمناسبات في 2020، لتقدما من خلالها مجموعة جديدة بخطوط أنيقة غير رسمية.

واستوحيت هذه التشكيلة للمصممتين فاطمة ومريم الهاشمي، اللتين اشتهرتا بتشكيلاتهما الحصرية من العباءات وقطع الأزياء الفريدة التي تم تصميمها وحياكتها بحرفية عالية، من متطلبات الظرف الاستثنائي الحالي الذي يشهد انتشار «كورونا»، حيث تقضي النساء معظم أوقاتهن في منازلهن، بالتماشي مع التدابير الوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية.

وتضم التشكيلة 22 قطعة متنوعة رائعة، بما في ذلك فساتين القفطان المريحة للمنزل، مع تصميمات بسيطة وحديثة الخطوط مصنوعة من مواد خفيفة ناعمة، مثل الساتان والحرير والكتان والقطن. وتم أيضاً استخدام الألوان الترابية والصيفية التي تتراوح من ظلال النعناع والقرفة والخوخ وألوان الأخضر والأزرق والوردي، إلى جانب درجات اللون البرونزي التي تمنح القطع مظهراً وشعوراً أنيقاً، مع التركيز على الراحة كأهم العناصر في هذه التصاميم.

وقالت فاطمة ومريم الهاشمي: «إننا نحرص دائماً على تقديم الأزياء القادرة على التكيف مع مختلف الظروف وتلبية الاحتياجات. وبما أن معظم النساء يقضين غالبية أوقاتهن في منازلهن، تبرز الحاجة إلى الفساتين المريحة بطابع عصري متطور، لذا أمكننا التوصل إلى هذه المجموعة لتقديم تصاميم تناسب أنماط حياة الكثيرات، وتم تصميم تشكيلة العيد 2020 لإتاحة المجال لهن للحفاظ على إحساسهم بالأناقة في منازلهن».

وتعد قطع التشكيلة مثالية للنساء في المنزل واللواتي يعملن عن بعد، كما أنها تقدم مزيجاً مثالياً من الراحة والأناقة مع أنوثة ساحرة وإطلالة جذابة تلبي ذوق كل امرأة عصرية لديها شغف التميز، وبما أن الجمال والرقي ركيزتان أساسيتان لا تستغني عنهما المرأة في حياتها، تحرص المصممتان من خلال متجرهما «هاش ديزاين» دائماً على مواكبة الموضة والأزياء العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرأة في الوقت الحالي، وابتكار تصميمات تضفي أناقة وأنوثة على إطلالتها وتمنحها الثقة لتبقى نموذجاً للجمال والتألق.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز