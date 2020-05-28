حاتم العراقي يطرب جمهور مسرح المجاز عن بُعد

المصدر: (الشارقة - البيان)

بعذوبة الطرب الأصيل وبشجن الرافدين، أحيا الفنان حاتم العراقي ثانية الأمسيات الغنائية التي ينظمها مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، عن بُعد، احتفالاً بعيد الفطر السعيد، لينقل لجمهوره أجمل الأغنيات عبر الهواء مباشرة بتغطية متكاملة تولّتها حسابات المسرح الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التزاماً من مسرح المجاز بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار «كورونا».

وبإحساس لم يغب عن جمهوره منذ عقدين من الزمن، استهلّ الفنان العراقي حفله الذي حقق نحو 30 ألف مشاهدة عبر موقع الفيسبوك برائعته «أحبكم» الأغنية التي جاءت عنواناً لألبومه الذي أطلقه في العام 2001، ليواصل ابن بغداد الشجن ويتحف جمهوره الذي شهد الحفل من النوافذ والشرفات المحاذية للمسرح ويشدو بموال «أحبك لو يقطعوني» بأداء مبهر شكّل بصمة في تاريخه ليتبعه بأغنية «أشهد يا زماني» ذات الإيقاعات العراقية المحببة، لينتقل بعدها بخفّة الأداء وخبرة السنوات بين المقامات ويتحف جمهوره بأغنيته «دكتوري» التي أبدع في تقديمها بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هيثم سعدون.

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