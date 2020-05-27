نجوم الطرب يصدحون «أون لاين»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

شهد موسم عيد الفطر الحالي زخماً في حفلات المطربين «أون لاين»، إذ قدم المطرب تامر حسني حفلاً غنائياً أول أيام العيد من مسرح الصوت والضوء بالقاهرة، كما أحيا الفنان عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا، بالتزامن مع إقامة الفنان كاظم الساهر حفلاً مباشراً عبر قناة المجمع الثقافي الإماراتي على يوتيوب.

وانضم الفنان حميد الشاعري وهشام عباس ومدحت صالح لقائمة المطربين الذين يقدمون حفلات غنائية أون لاين، من خلال تقديمهم حفلاً غنائياً في ثاني أيام العيد من حديقة الأزهر بالقاهرة.

وخلال نفس اليوم أحيت فرقة ديسكو مصر حفلاً عبر «يوتيوب»، فيما أحيا كل من الفنان ماجد المهندس والفنان وائل جسار أيضاً حفلات غنائية أون لاين، وكذلك الفنان حسين الجسمي أقام حفلاً عبر قناة المجمع الثقافي الإماراتي على يوتيوب.

أنغام وكاظم

أما الفنانة أنغام فاختارت الظهور ثالث أيام العيد، أمس، من خلال حفل من مسرح الصوت والضوء بالقاهرة، فيما ظهر الفنان كاظم الساهر خلال نفس اليوم في حفل تم بثه مباشرةً عبر قناة المجمّع الثقافي على منصة «يوتيوب» في إطار مبادرة «الثقافة للجميع» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي على اليوتيوب.

أما الفنانة نانسي عجرم فأحيت حفلًا غنائيًا ثالث أيام العيد عبر قناتها الرسمية، بينما ظهر الفنان محمد عبده خلال نفس اليوم في حفل غنائي أون لاين.

وقدم المطربان ويجز ومروان موسى حفلاً غنائياً على يوتيوب في ثالث أيام العيد.

وبرعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، يحيي الفنان راشد الماجد حفلًا غنائياً أون لاين اليوم، فيما تقدم الفنانة نجوى كرم حفلًا غنائيًا يوم غد.

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