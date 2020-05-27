«المجاز» يحتفل بالعيد مع جمهوره عن بُعد

المصدر: الشارقة - البيان

في الهواء الطلق، وبأقرب نقطة لشرفات ونوافذ الجمهور القاطن بمحاذاته، احتفل مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة مع جمهوره بعيد الفطر السعيد، بأمسية متميزة أحياها الفنان الإماراتي محمد الشحي الذي أطرب جمهوره بأغنياته وإطلالته التي بُثّت مباشرة عبر الحسابات الخاصة للمسرح على مواقع التواصل الاجتماعي، في أولى حفلات العيد التي ينظمها المسرح عن بُعد التزاماً بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهلّ الشحي حفله الذي تفاعل معه روّاد مواقع التواصل بشكل لافت بأحدث أعماله «خلّك في البيت» التي نقل فيها رسائل توعية تحثّ جميع أفراد المجتمع على الوقاية واتباع مختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، لينطلق الشحي بإبداعاته مقدماً أغنية «شبيه زايد» التي تغنى بها بخصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجاءت بمقام رسالة محبة من شعب لقيادته.

ولم يبخل الشحي على جمهوره بالفنّ الإماراتي الأصيل حيث قدّم لهم كوكبة من أجمل أعماله بدأها بأغنية عاطفية حملت عنوان «كشف المحبة» غلفها بصوته الشجي ليطرب الجمهور الذي تفاعل بمشهد استثنائيّ من شرفات ونوافذ المنازل، ليقدم بعدها أغنية «حياتي» التي ترافقت مع إبداعات الفرقة الموسيقية، وينتقل بعذوبة لأغنية «كبيدة» ذات الإيقاعات المغربية من ألبومه «ممنوع» الذي أطلقه في عام 2017، تلاها «عايشن مقلب» التي أخذ محبيه فيها نحو آفاق من الجمال والإحساس.

دعوات

وبعد دعوات متكررة وصل صداها مسامع الشحي، لبّى الفنان الإماراتي طلبات الجمهور، وقدّم لهم أغنياتهم المفضلة حيث غنّى لهم باقة من الأغنيات الجميلة ومنها: «أنا منكسر»، و«سكت عنك»، وضايع طريقي، ليودع بعدها جمهوره على إيقاعات رادار الوفا التي أداها بطريقة استثنائية ألهبت حماس الجمهور. وفي بداية الحفل هنأ الشحي الجمهور الوفيّ الذي تابعه على مواقع التواصل الاجتماعي.

والذي حضر الحفل من شرفات ونوافذ المنازل المحاذية لمسرح المجاز بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية وأن يزول هذا الوباء وتعود الحياة لطبيعتها، كما توجّه بالتحية والتهنئة لقيادة دولة الإمارات.

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