«الجنوب»..ويلات الحروب الأهلية والعنصرية

المصدر: (القاهرة- البيان)

«الجنوب».. عنوان واحدة من المسرحيات المهمة التي كتبها الفرنسى جوليان جرين في 3 فصول عام 1953، ترجمها عبدالفتاح الديدي وصدرت حديثاً عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة روائع المسرح العالمى.

أحداث المسرحية وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1861، وقدمت لأول مرة بمسرح الاثنيوم لويس جوفيت بباريس في 6 مارس عام 1953، ثم أعيد إحياؤها بمسرح الثلستين بمدينة ليون بعدها بعامين.

جوليان أمريكي الأبوين، لكنه ولد فى باريس سنة 1900. وقد ألف أولى مسرحياته وهي مسرحية «الجنوب».. والإطار التاريخي لها هو عشية حرب الانفصال. ولهذا كانت مشاكل الحرب، وتحرير العبيد، والمطامع في الثروة والاستغلال، والنزعة الإنسانية التي تطالب بتحرير الإنسان، وترى في استعباده – مهما كانت صور هذا الاستبعاد – مصدر الشر الأكبر والشقاء الذي تعانيه الإنسانية، صوت العدالة الإنسانية، والتشوف إلى تحقيقها، ذلك الصوت الأبدي الذي لن يخفت أبداً، لأن ظلم الإنسان للإنسان لن يتوقف أبداً.

وقد قال جوليان في يومياته عن مسرحية الجنوب هذه: «لقد كتبت هذه المسرحية بطريقة غريبة، إذ اكتشفت موضوعها الحقيقي عند نهايتها، كما حدث لي مراراً مع كثير من مؤلفاتي.. إن أشخاص رواياتي كثيراً ما تتجاوزني، ذلك أنهم مراؤون ماكرون».

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