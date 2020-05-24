«الأولى» تحيي «العيد الصغير» ببرامج مميزة

المصدر: (دبي - البيان)

أعدت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مجموعة من البرامج الجديدة تحت شعار «العيد في البيت وقلوبنا عندكم» لاستقبال «العيد الصغير» (عيد الفطر) لتسعد مستمعيها وتبث في نفوسهم الفرح والبهجة وتوصل إليهم الرسائل التوعوية للتغلب على جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والبقاء في المنزل حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وانطلاقاً من دورها الإعلامي الوطني، حرصت إذاعة الأولى على تخصيص برامج مباشرة تستقبل فيها اتصالات المعايدة وتعكس أجواء اجتماعية عبر دفء أثيرها ابتداء من صباح اليوم الأحد الموافق 24 مايو والذي يصادف أول أيام «العيد الصغير».

برنامج صابح العيد يبدأ في الساعة 08:00 ويستمر حتى 10:00 صباحاً وهو من تقديم علياء بوجسيم وأمل الملا.

برنامج «إن سمعنا كلامكم هانت عليكم» يبدأ من الساعة 16:00 حتى 17:00 وهو من تقديم سماح العبار. وتتنوع فواصل العيد منها فاصل السنع الذي يتحدث فيه عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن ظروف المعيشة التي لم تكن تخلو من صعوبات في الماضي استدلالاً بأمثلة شهدت انتشار الأمراض وكيف كانت هذه الظروف حافزاً للتعاضد والتكافل.

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