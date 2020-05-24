طرق احتفالات مبتكرة بالعيد في دبي

المصدر: دبي - البيان

يحتفل سكّان دبي بعيد الفطر السعيد بطرق جديدة ومبتكرة تضمن التزامهم بالتوجيهات التي تحث على التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل حفاظاً على سلامتهم. وتسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء فيما يلي على أفضل الطرق التي تمكن أفراد العائلة من الاستمتاع بأجواء العيد والتواصل دون مغادرة المنزل.

مباشر من دبي

أعلن «جدول فعاليات دبي» عن تمديد برنامج الفعّالية ليقدّم جلسات ترفيهية خلال عطلة عيد الفطر السعيد. ويشمل البرنامج العديد من الأنشطة والجلسات التفاعلية، التي تقدّمها مجموعة من أفضل المواهب في دبي من عالم اللياقة البدنية والطبخ والرقص والفنون والثقافة وغيرها الكثير.

بيرل إف أم

تقدّم إذاعة «بيرل إف أم» سلسلة جديدة خاصة بالعيد سيتم بثها يومياً من الأحد 24 مايو وحتى السبت 30 مايو عبر صفحتها على «إنستغرام». وتتضمن هذه السلسلة مجموعة من العروض التي تناسب الأطفال من مختلف الفئات العمرية، حيث يمكنهم استكشاف عالم الكتب مع «عيديتنا»، والمشاركة في الألعاب مع رمزي خليفة، واكتشاف بعض الخدع مع «ماجيك فيل»، ليستمتعوا بأوقاتهم خلال إجازة العيد.

تواصل حضاري

يهدف مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري إلى بناء جسور التعاون والتقارب بين مختلف المجتمعات، وسيقوم المركز خلال العيد ببث ثلاث جلسات مباشرة عبر صفحته على «إنستغرام» بمشاركة خبراء ثقافيين. وسيستضيف عبدالله السركال، مدير مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، ندوةً خاصة للحديث حول الجوهر الحقيقي للعيد خلال أول يوم من أيام عيد الفطر في 24 مايو.

وفي ثاني أيام العيد (25 مايو) سيتحدّث أحمد الجافلة، مدير البروتوكول في مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، عن عيد الفطر في التاريخ وكيف احتفل أبناء المنطقة بهذه المناسبة في مختلف العصور. وفي آخر أيام العيد (26 مايو)، سيتحدّث ريادي الأعمال محمد كاظم، الشريك المؤسس لعلامة الأحذية الراقية المحلية «تماشي»، عن إحياء العادات والتقاليد المتعلّقة بالعيد ودورها في إلهام سكّان المدينة.

«فير داس»

سيؤدي الممثل الكوميدي الهندي الشهير «فير داس» عرضاً كوميدياً خاصاً من منزله في 28 مايو أمام جمهور كبير سيتابعه من خلف شاشات أجهزة الكمبيوتر والهاتف. ويأتي عرض «ها ها حبيبي» للترفيه عن سكّان الإمارات العربية المتحدة في ظل التزامهم بالعمل من المنزل، وبعيداً عن محتوى التلفزيون التقليدي.

«علي ومينا»

سيقدم الثنائي الكوميدي الشهير «علي السيد ومينا ليشيوني» عرضاً مباشراً عبر صفحة «دبوميدي» على «فيسبوك» في 24 مايو، وسيشهد هذا العرض مشاركة عدد من الضيوف والموسيقيين، وستتخلله الأجواء الكوميدية والعروض البهلوانية والعديد من المفاجآت.

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