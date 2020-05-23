في استفتاء «البيان » حول دراما رمضان 2020

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مجموعة مسلسلات قوية وجميلة، أطلت علينا في الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام، جلها حققت نسب مشاهدة عالية، وحظيت باهتمام جماهيري واسع، وفق ما خلص إليه استفتاء «البيان» حول الدراما الرمضانية 2020.

حيث امتازت معظم الأعمال بجودتها وأفكارها، وجرأتها أيضاً، ما أهلها للوصول إلى قلوب الجمهور، كون بعضها حاكت قضايا وهموم المجتمع العربي بكل تفاصيله، وكان لافتاً، كما بين الاستفتاء، تميز الأعمال التي عرضتها قنوات مؤسسة دبي للإعلام.

وأظهرت نتائج الاستفتاء تميز مسلسل «بنت صوغان» وحصده لقب أفضل مسلسل محلي، بينما حصل «شعبية الكرتون» على نصيب الأسد في المتابعة، كما برز بنتائج الاستفتاء، مسلسل «البرنس» و«خيانة عهد» على صعيد الدراما العربية. وحجز برنامج «المندوس» اسمه ضمن قائمة أفضل البرامج، وتصدر مسلسلا «أم هارون» و«شغف» خليجياً، بينما استأثر برنامج «قلبي اطمأن» بقلوب القراء. وهذا في وقت تربعت فيه قناة «سما دبي» على عرش أفضل القنوات المحلية.

شارك في استفتاء «البيان» هذا العام، والذي أجرته عبر موقعها الإلكتروني، أكثر من 2630 شخصاً، وطبقاً لنتائجه، أثبتت البرامج وأعمال الدراما المحلية، قدرتها على المنافسة واعتلاء عرش التميز والصدارة.

تألق لافت

في رمضان هذا العام، تألقت الشاشات المحلية والخليجية بما قدمته خلال الشهر الكريم، من مسلسلات وبرامج، جعلتها تتربع على عرش أفضل الشاشات وأكثرها مشاهدة، وفي الاستفتاء أجمع الجمهور على تميز كل من قناة سما دبي التي تربعت على عرش أفضل قناة عرض محلية وخليجية، بعد أن حازت نسبة 39% من الأصوات، تبعتها قناة أم بي سي بنسبة 37%، فيما حلت قناة دبي في المركز الثالث بنسبة 35.4%، وجاءت قناة أبوظبي في المركز الرابع بنسبة 33.6%.

الأفضل درامياً

انحازت الدراما المحلية هذا العام إلى الكوميديا التي نجحت في تقديم 5 أعمال طغى عليها الحس الكوميدي الممزوج بالملامح التراثية، وتميزت بكونها تحمل بصمات كتاب إماراتيين، ما أهلها لأن تحصل على متابعة جماهيرية عالية، حيث جاء في المركز الأول «بنت صوغان» للكاتب جمال سالم، وتلاه «الشهد المرّ» للكاتب إسماعيل عبدالله، فيما احتل المركز الثالث «كنّا أمس» للكاتب يوسف إبراهيم، وتلاهما : «مفتاح القفل» و«خاشع ناشع».

الدراما الخليجية، وجدت هذا العام في الماراثون الدرامي، بعدد كبير من الأعمال التي قدمها نجوم الصف الأول، وقد نجح معظمها بخطف الأنظار إليه، وبحسب نتائج الاستفتاء، فقد حصد «أم هارون» المركز الأول في قائمة الأفضل خليجياً، وجاء «شغف» ثانياً، بعد أن حط رحاله في عالم الفنون، ولحقهما «محمد علي ورد» ليحل في المركز الثالث.

دراما عربية

أما على المستوى العربي، فقد تنافست على المركز الأول، 4 أعمال درامية عربية، لكل واحد منها حكايته وحبكته، حيث منح الجمهور لقب الأفضل عربياً لـ«البرنس»، بعد تمكنه من الحصول على نسبة 41.8%، بينما جاء تالياً «خيانة عهد» بعد حصوله على نسبة 11.3%، أما «الاختيار» فحل ثالثاً وحاز نسبة 10.1%، في حين جاء المسلسل السوري «سوق الحرير» رابعاً، بعد أن حاز نسبة 8.9%.

نجوم الإمارات

حضور لافت حظي به الفنان أحمد الجسمي في الدراما الإماراتية والخليجية، توجه ملكاً على عرش أفضل ممثل إماراتي، من خلال أدائه دور البطولة في مسلسل «بنت صوغان»، حيث حاز الجسمي نسبة 39.2%، وتبعه في المركز الثاني الفنان بلال عبدالله الذي عاد إلى حضن الدراما المحلية بعد غياب، ليحجز اسمه على قائمة أبطال «بنت صوغان»، وقد حاز نسبة 15.1%.

بينما حل الفنان جابر نغموش في المركز الثالث بنسبة 12.3%، وهو الذي قدم دوراً كوميدياً جميلاً في «مفتاح القفل»، ليأتي من بعده الفنان د. حبيب غلوم بنسبة 8.1%، حيث تولى دور البطولة في «الشهد المر»، بينما احتل الفنان خلف الأحبابي، المركز الخامس بنسبة 7.5%، وذلك بعد ما قدمه من أداء في «بنت صوغان».

أفضل فنان خليجي

أما في قائمة أفضل فنان خليجي، فتنافس عدد من نجوم الدراما الخليجية، الذين قدموا أدواراً بارزة هذا العام، إلا أن الصدارة في الاستفتاء كانت للفنان الكويتي سعد الفرج الذي حاز نسبة.18.9%، حيث كانت إطلالته في «محمد علي ورد»، كفيلة بمنحه لقب أفضل ممثل خليجي، تلاه مواطنه الفنان جاسم النبهان، الذي قدم هذا العام أداءً لافتاً في «شغف» وحاز النبهان نسبة 15.3% من مجمل الأصوات، وجاء في المركز الثالث الفنان السعودي عبدالمحسن النمر الذي أطل في «أم هارون»، وحاز نسبة 11.8%.

في قائمة أفضل فنان عربي، أثبت الفنان المصري عادل إمام، مجدداً أنه الزعيم، وقد حظي بحب الجمهور له، ليتربع على عرش القائمة بعد أن مالت معظم الأصوات لمصلحته، وهو الذي تولى هذا العام بطولة مسلسل «فالانتينو».

كما برز في المشهد، وفق رصدنا لمواقع التواصل الاجتماعي، عدد من النجوم الذين حازوا ثناء الجمهور، ومن بينهم الفنان آسر ياسين الذي لعب بطولة «بميت وش»، وكذلك محمد رمضان وأحمد زاهر اللذان لعبا بطولة «البرنس».

نجمات متألقات

للفنانة رزيقة طارش، حضور قوي على الساحة الفنية المحلية، وطالما تميزت بأدوارها التي تعودت أن تؤديها بكل حب، وهو ما أهلها لأن تكون ملكة على عرش أفضل فنانة إماراتية، بفضل أدائها الجميل في مسلسلي «بنت صوغان» و«مفتاح القفل».

حيث حازت نسبة 38.2%، في حين احتلت الفنانة فاطمة الحوسني المركز الثاني عن دورها في مسلسل «محمد علي ورد»، وحازت نسبة 32.4%، وجاءت الفنانة أمل محمد في المركز الثالث عن دورها في «بنت صوغان»، بعد أن حازت نسبة 22.1%.

أداء رائع أطلت به الفنانة القديرة حياة الفهد، هذا العام في مسلسل «أم هارون»، جعل الجمهور يمنحها لقب أفضل فنانة خليجية، بعد أن حازت في الاستفتاء، نسبة 25.9%.

فيما جاءت في المركز الثاني الفنانة هدى حسين، التي قدمت أيضاً أداءً لافتاً في «شغف» وحازت نسبة 21.3%، بينما حلت الفنانة سعاد عبدالله، بطلة «جنة هلي» ثالثة بنسبة 19.9%، وجاءت الفنانة إلهام الفضالة في المركز الرابع بنسبة 11.1%، بعد إتقانها شخصية شمور في «الكون في كفّة».

شخصية عهد، بدت اختياراً موفقاً للفنانة المصرية يسرا، التي اختارتها لتكون حصانها الرابح في ماراثون الدراما، حيث برعت في بطولة «خيانة عهد»، ما أهلها لأن تتربع على عرش أفضل فنانة عربية.

كما برز في المشهد، وفق رصدنا لمواقع التواصل الاجتماعي، عدد من النجمات العربيات، وعلى رأسهن نيللي كريم، التي نجحت في حصد ثناء الجمهور عبر ما قدمته من أداء لافت في «بميت وش»، وبرزت أيضاً النجمات نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، اللواتي لعبن بطولة مسلسل «سكر زيادة» وحلا شيحة في «خيانة عهد».

«شعبية الكرتون» الأكثر مشاهدة

حظي المسلسل الكرتوني «شعبية الكرتون 14» على اهتمام الجمهور، ليحصل على نسب مشاهدة مرتفعة وصلت إلى 50%، متفوقاً بذلك على كافة الأعمال المحلية ذات الصلة، التي عرضت هذا العام، ما يؤكد الشغف الذي تحظى به الأعمال الكرتونية المشاركة في الماراثون الدرامي.

بينما حل مسلسل «خوصة بوصة» في المرتبة الثانية بنسبة 30%، ليؤكد بما تفيض به حلقاته من قضايا اجتماعية، حضوره على الخريطة الدرامية، في حين جاء مسلسل «هذا هو الإسلام» في المرتبة الثالثة، بنسبة وصلت إلى نحو 22%، حيث برع في تقديم جملة من القصص المستوحاة من التاريخ الإسلامي.

«قلبي اطمأن» أفضل برنامج

حجز برنامج «قلبي اطمأن» مقعده في الصف الأول كأفضل برنامج تلفزيوني بعد حصوله على نحو 50% من آراء المشاركين، وكان البرنامج قد حظي بنسبة مشاهدة عالية، ولقي تفاعلاً جماهيرياً لافتاً.

حيث عكست حلقاته الوجه المشرق للإمارات، وما تتمتع به من أياد بيضاء، تلاه في المرتبة الثانية برنامج «المندوس» بنسبة 15.7%، وتميز مقدمه الإعلامي عبد الله إسماعيل بخفة ظله، فيما جاء برنامج «شكراً يا وطن» في المرتبة الثالثة بعد تحقيقه لنسبة 11.8%، أما برنامج «إحسان من المستقبل»، لمقدمه أحمد الشقيري.

فقد حاز على 11.3% ليحل رابعاً، وجاء من بعده برنامج «بصمات» لمقدمه الكاتب عوض بن حاسوم الدرمكي، والذي امتاز بنوعية حلقاته وجودة محتواه الذي يقلب فيه الدرمكي بين صفحات التاريخ الإسلامي.

عارف الطويل أفضل مخرج

على الساحة الدرامية، تبارز هذا العام عدد من المخرجين، الذين سعوا إلى تقديم رؤاهم الإخراجية عبر المسلسلات المشاركة في ماراثون الدراما، وبحسب نتائج الاستفتاء، فقد تفوق هذا العام المخرج عارف الطويل واحتل المرتبة الأولى عن المسلسل الإماراتي «بنت صوغان».

حيث حصل على نسبة 22.9%، بينما حل في المرتبة الثانية، صاحب مسلسل «شغف»، المخرج محمد القفاص، والذي حاز نسبة 16.3%، وتلاه المخرج مصطفى رشيد في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة 9%، حيث تولى رشيد هذا العام دفة إخراج المسلسل الإماراتي «الشهد المر»، وكذلك المسلسل الخليجي «حظ رقم 7».

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