أيوب يوسف: «ياينكم» يبرز مناطق الدولة بقالب شيق

المصدر: دبي – وفاء السويدي

الخوانيج، الخزامية، الممزر والعديد من المناطق الجميلة في دولتنا، والتي قد نسمع عنها ولكن لم نشاهدها أبداً، وللتعرف أكثر على تلك الأماكن ينطلق الإعلامي أيوب يوسف بدراجته السوداء ويجول مناطق الدولة ليطرح سؤاله المعتاد ماذا تعرف عن هذه المنطقة؟ لتأتي الإجابات من البعض بالتخمين والبعض الآخر بالتعليق والضحك، ويقدم برنامج «ياينكم» على حسابه في الانستغرام من خلال قالب كوميدي وأسلوب قريب من الناس ليصبح التفاعل أكثر والبحث مع أيوب عن معاني المناطق أكثر تشويقاً، إضافة إلى السلاسة في التصوير والإخراج.

هواية مفيدة

«البيان» تحدثت مع الإعلامي أيوب يوسف عن أهداف برنامج «ياينكم» والذي عرض على حسابه في الانستغرام فقط، وقال: هناك عدة أهداف من البرنامج أحصرها في الترويج عن مناطق الدولة والتعريف بها، تعريف الأجيال والمقيمين بمعاني أسماء هذه الأماكن، ويتم عرضها على حسابي فقط لأنه اعتقد أن جمهور وسائل التواصل الاجتماعي يميل لهذا النوع من الطرح ربما.

وعلى العكس نتشرف بعرضه في قنواتنا المحلية فلها أيضا قاعدة جماهيرية قوية إلا أنه ينبغي علي أن أكون على نفس توجه القنوات، وهي أن أكون في قالب يحمل الرسمية نوعا ما بعيدا عن العفوية إن صح التعبير..وهو ما حاول برنامجي الخروج عنه.

14حلقة

وعن سبب محافظته على ارتداء الكندورة والعقال أثناء قيادته الدراجة النارية، قال: وددت تقديم البرنامج بشكل يحافظ على هويتنا الوطنية وفي نفس الوقت يكون جديداً على المشاهد، فعملية التكرار في الطرح سواء بالهندام أو المعلومة قد تكون مملة للمتلقي..

ويؤكد أيوب يوسف على أن جائحة كورونا حالت دون تصوير كل المناطق التي تم التخطيط لزيارتها، حيث كان من المخطط له 30 حلقة ولكن تم إنجاز 14 حلقة فقط، وقد أخذ التصوير قرابة الشهر تقريباً، والعمل على مونتاج الحلقات أخذ شهراً أيضاً.

وقد قدم أيوب يوسف من خلال برنامج «ياينكم» خفة دم وأداء عالياً وعفوياً جذب الجمهور، مما أدى إلى متابعة الكثير وإطلاق التعليقات بعد كل فيديو، ويقول أيوب: حاولت قدر الإمكان تبسيط المعلومات في الطرح، حتى نصل إلى الشباب، وتقديم المادة بطريقة يشوبها نوع من الترفيه حتى لا نكون مملين..

جدير بالذكرأن هذا البرنامج الذي هو فكرة وإعداد وتقديم أيوب يوسف، أضاف إليه لمسات التميز، المخرج المبدع عبد الله مجان في تصوير ومونتاج وإخراج العمل والذي يعتبر أول برنامج يخرجه، وشكل إضافة جميلة للبرنامج، الفنان سيف شاهين الذي قام بكتابة وتلحين وتوزيع أغنية دبي وأغنية ياينكم، للبرنامج.

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