باقة برامج متميزة عيدية «تلفزيون دبي» و«سما دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن باقة برامجه الخاصة وأعماله الدرامية والفنية التي ستبث على مدار أيام عيد الفطر المبارك على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

والتي تأتي في إطار الحرص على متابعة تقديم كل ما هو متميز ومتجدد للجمهور المحلي والعربي في كافة أنحاء العالم، وفي ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد والذي فرض على الجمهور المكوث الاضطراري في المنزل.

وأكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أن باقة البرامج والتغطيات الخاصة التي سيتابعها الجمهور على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، تعكس السعي الدائم لتقديم الأفضل ونقل أجواء العيد في دبي ومختلف إمارات الدولة.

بالإضافة إلى الحرص على مشاركة الجمهور بكافة فئاته من خلال المسابقات والبرامج الخاصة والأعمال الفنية، في الوقت الذي سعت كل قناة إلى تقديم هويتها الخاصة عبر مجموعة البرامج التي أنتجتها.

تلفزيون دبي

مع إطلالة أول أيام عيد الفطر المبارك، ستتولى شاشة تلفزيون دبي نقل وقائع صلاة العيد ابتداء من الساعة: 06:00 بتوقيت الإمارات، فيما سيقدم الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات، حلقة خاصة من برنامج «الفضل العظيم» الساعة: 09:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وابتداء من الساعة: 10:00 سيبث برنامج «عيدكم مبارك» من تقديم أحمد عبد الله ورحاب المهيري في أول وثاني أيام العيد متضمناً العديد من التقارير الخاصة ولقاءات في الاستديو مع عدد من الضيوف والنجوم للحديث عن أجواء العيد الاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى استضافة عدد من الضيوف والفنانين المشاركين في الأعمال الرمضانية على شاشة تلفزيون دبي.

آخر كلام

فيما ستقدم رؤى الصبان الحلقات الختامية من برنامج المسابقات «آخر كلام» أول وثاني أيام العيد، الساعة: 22:05 بتوقيت الإمارات، وفي نفس التوقيت ثالث أيام العيد سيتابع الجمهور الحلقة الخاصة من برنامج «سهرانين» مع أمير كرارة وضيوفه حسن الرداد وحلا شيحة ورنا سماحة، كما سيتابع الجمهور أفضل حلقات برنامج (Dubai Cruise)، ابتداء من الساعة: 21:00، فيما تم تحديد موعد بث حلقات العيد من برنامج (The Insiderبالعربي)، الساعة: 23:30 والإعادة الساعة: 04:00 صباحاً، ومنتصف نهار اليوم التالي.

وفي ثاني وثالث أيام العيد، سيتاح للجمهور متابعة الحلقات الخاصة من برنامج «صحتكم أمانة» مع الدكتور علي سنجل، ابتداء من الساعة: 08:00 صباحاً، فيما تم تحديد الساعة: 21:00 في ثاني أيام العيد لمتابعة الحلقة الخاصة من برنامج المسابقات الرائد (Mental Samurai) مع الإعلامي عمار آل رحمة، وثالث أيام العيد وفي نفس التوقيت بث حلقة من برنامج (The Doctors).

سما دبي

تستمر حكايات العيد وأجواؤه الخاصة هذا العام مع قناة سما دبي، حيث البداية مع نقل وقائع صلاة العيد ابتداء من الـ 07:00 صباحاً، فيما سيتم أول أيام العيد ابتداء من الساعة: 09:00 تقديم برنامج «صباح العيد» من تقديم الإعلامية ميثاء إبراهيم، مستعرضاً النجاحات التي حققتها مجموعة المسلسلات والبرامج الخاصة التي بثت على قناة سما دبي في شهر رمضان المبارك.

حيث سيتم استضافة الشاعر والباحث عوض بن حاسوم الدرمكي للحديث عن برنامجه «بصمات». كما سيتم التواصل عبر الاتصال المرئي مع أحمد عبدالكريم للحديث عن برنامجه «حياتنا» في ظل الظروف الحالية، وسيتم في هذه الحلقة الخاصة استضافة مجموعة من الممثلين المشاركين في المسلسل الإماراتي «بنت صوغان» الذي تم إنتاجه وبثه حصرياً على قناة سما دبي.

وسيتابع الجمهور الحلقات الخاصة من برنامج «شكراً يا وطن» ابتداء من الـ 21:00، من تقديم الإعلاميين: حامد بن كرم وديالا علي، حيث سيتم إبراز جهود خط الدفاع الأول من خلال استضافة مجموعة من المسؤولين والضيوف.

وسيتابع الجمهور الحلقات الخاصة من «لأول مرة» مع الإعلامي إبراهيم أستادي طيلة أيام العيد ابتداء من الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، وسيقدم الإعلامي عبد الله إسماعيل حلقة العيد الخاصة من «المندوس» أول أيام العيد ابتداء من الـ 23:30 بتوقيت الإمارات، والإعادة في الـ 03:00 و 09:00 من صباح اليوم التالي.

أما بالنسبة للحلقات الأخيرة من المسلسلات التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك على "سما دبي"، فسيتم طيلة أيام العيد، بث أفضل حلقات : «شعبية الكرتون 14» الساعة: 17:30، وأفضل حلقات «خوصة بوصة» الساعة: 18:00، وبث الحلقات الأخيرة من «رياح السموم» الساعة 18:30، ومسلسل «شغف» الساعة: 19:30، و«بنت صوغان» الساعة: 20:30 بتوقيت الإمارات.

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