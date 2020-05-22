«محمد بن راشد للمعرفة» تدعم أصحاب الهمم بمكتبة خاصة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن توفير مكتبة صوتية خاصة تتضمَّن مجموعة معرفية كبيرة من الكتب والمصادر والمحتوى لأصحاب الهمم.

وذلك ضمن منصة «مركز المعرفة الرقمي» التابعة لها، والتي تعدُّ إحدى أكبر المنصات العربية للمحتوى، التي توفِّر ملايين المواد الرقمية المتنوعة من الكتب والمجلات وقصص الأطفال وملخصات ومواد مسموعة وفيديوهات، حيث تضمُّ أكثرَ من 300 ألف عنوان، وما يزيد على 3.5 ملايين مادة رقمية.

ووفَّر مركز المعرفة الرقمي مكتبة صوتية تضمُّ مجموعة كبيرة من المواد المسجلة لكتاب في دقائق، والتي يمكن لأصحاب الهمم الدخول إليها بكل سهولة والاستماع إلى الكتب والإصدارات أو تحميلها على أجهزتهم الخاصة.

وتضمُّ التسجيلات ملخصات لأشهر الكتب في مجالات متنوعة تشمل التعليم، الصحة، البيئة، استشراف المستقبل، تربية الأبناء، القيادة الإدارية والنجاح الإداري، النجاح الشخصي، حياة الشيخ زايد، الفنون، الذكاء الاصطناعي، التنمية الذاتية، والسعادة والتسامح وغيرها.

ويمكن الاستماع إلى الملخصات الرقمية الصوتية وتحميلها بشكل مجاني من خلال موقع المركز:

https:/‏‏/‏‏www.mbrf.ae/‏‏ar

مع العلم أن الموقع يستخدم آلية الإتاحة لأصحاب الهمم من خلال أداة USERWAY.

هدف أساسي

وأكّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، أنَّ تنمية مصادر المعرفة لأصحاب الهمم هدفٌ أساسيٌّ ضمن أهداف مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الاستراتيجية، حيث تدعم بشكل كبير مسألة توفير قنوات ومصادر معرفة لجميع فئات المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم، بما يواكب استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة، للمساهمة بفاعلية في تقديم كافة التسهيلات لهذه الفئة، ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، وقادرين على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأضاف: «حرصنا عند صياغة خططنا لتعزيز المعرفة الرقمية لجميع أفراد المجتمع، على وضع فئة أصحاب الهمم على رأس أولوياتنا، وتخصيص مكتبة توفِّر لهم محتوىً معرفياً ثرياً يسهل الوصول له بأحدث التقنيات وبطريقة سلسة وسريعة، تمكِّنهم من التعرُّف إلى كافة مجالات المعرفة وتطوراتها المتسارعة محلياً وعالمياً، بما يخدم أصحاب الهمم ويعزز انخراطهم في كافة القطاعات».

ترجمة الكتب

وتضمُّ مكتبة أصحاب الهمم مجموعة كتب «قوانين الألعاب البارالمبية الصيفية»، التي أطلقتها المؤسَّسة بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم.

حيث ترجمت المؤسَّسة الكتب للغة العربية، وهذه الإصدارات المتخصصة تقدِّم قوانين الاتحادات الرياضية العالمية في رياضات أصحاب الهمم بشكل مبسّط وسهل، ما يعزّز من مكانة اللغة العربية بين لغات العالم، ويسهّل العمل بالمجال الرياضي أمام الرياضيين من ذوي الهمم، وكذلك المدربون والإداريون والاتحادات واللجان البارالمبية.

وتتضمّن مجموعة الكتب الخاصة بالقوانين ترجمة لـ 23 قانوناً من قوانين الألعاب البارالمبية المعتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية، شملت قوانين الرياضات التالية: ألعاب القوى، رفعات القوة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، كرة السلة بالكراسي المتحركة، وكرة الطائرة من الجلوس.

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