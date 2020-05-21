«شمس» تطلق حزمة الأعمال الحرة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، عن إصدار حزمة الأعمال الحرة (العمل المستقل)، بهدف توفير بيئة نموذجية للإعلاميين المبدعين، ومنح الفرصة للموهوبين للبدء بتأسيس أعمالهم الخاصة، والتي تشمل التصوير الفوتوغرافي والتصميم وصناعة الأفلام، إلى جانب الاستفادة من عدة مزايا مثل الحصول على حساب مصرفي للشركات، وتأشيرات الإقامة للمكفولين، وغيرها.

وأشار الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، إلى أن (شمس) أطلقت هذه الحزمة لدعم أصحاب المواهب المتفردة، الذين يمكنهم استخدام مهاراتهم في تطوير عجلة الاقتصاد، وقيادة التغيير في المجتمع، عبر الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص، والتمتع بحرية العمل في مشاريع من اختيارهم، وتوسيع دائرتهم المهنية، وتأهيل الخبرات الكامنة لتستعرض إبداعاتها ضمن بيئة إيجابية ومبتكرة، بالرغم من الظروف الحالية التي نمر بها.

دعم

وأضاف المدفع أن حزمة الأعمال الحرة (العمل المستقل)، جاءت إيماناً منا بأهمية دعم الأفراد الموهوبين، وحرصاً منا إلى جذب المزيد من المهنيين إلى سوق العمل، إذ إن الحزمة الجديدة تتيح مجموعة متنوعة من النشاطات.

وأردف المدفع أن إطلاق هذه حزمة جاءت لتأمين أكبر قدر من الدعم للمحترفين للوصول إلى العديد من الخيارات الفعالة، وبكلفة مدروسة، كما يتمتع الأفراد أيضاً بفرصة التعرف إلى العديد من وسائل الإعلام، والاحتكاك بأهم الخبرات العالمية في المجالات الإعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي.

وتسعى (شمس) عبر تمكين مواهب متعددة وطاقات متجددة، إلى الاستفادة من الخبرات المؤهلة والموجودة في المجتمع، ودمجها في عمليات التخطيط والتصميم، وتنفيذ المشاريع والحملات الإعلامية التوعوية والتنموية، لخدمة المجتمع ورفد الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة بكوادر مؤهلة تسهم في التنمية المستدامة.

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