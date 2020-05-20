«الزم تسلم» توعية لجمهور إذاعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ترافق إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، متابعيها على التردد 94.4FM، لتقدم لهم آخر التطورات، وكل ما هو جديد حول الظروف الراهنة، التي يمر بها العالم، جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وذلك عبر برنامج «الزم تسلم»، المسائي، بهدف الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع الإماراتي، وتوفير محتوى إعلامي هادف ومؤثر.

ويقدم برنامج «الزم تسلم»، الذي يعرض في تمام الساعة 9:00 مساءً، مجموعة من النصائح حول سبل التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، كما يطلعهم على آخر المستجدات المتعلقة بشأنه، والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها دولة الإمارات في مواجهة الفيروس، إلى جانب آخر التطورات التي تشهدها القطاعات المختلفة، جراء الحظر الذي فرضه انتشار الفيروس، وسبل التعامل مع هذه الجائحة.

ويهدف البرنامج الذي يعده ويقدمه كل من أحمد بوكلاه، ويوسف الحمادي من منزليهما، إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع الإماراتي حول هذا الوباء، من خلال استضافة خبراء ومتخصصين في المجالات الطبية، والشُرطية، والنفسية، والقانونية، لتسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مدى تأثرها بجائحة «كورونا»، وتقديم حزمة من النصائح والإرشادات المهمة في مختلف القضايا.

ويستضيف البرنامج كلاً من الدكتور عادل سعيد السجواني، اختصاصي طب الأسرة ووقاية المجتمع، والعميد عبد الله راشد الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، والدكتور أحمد الحمادي استشاري الباطنية والأمراض المعدية، والعقيد سامي خميس النقبي مدير عام الدفاع المدني في الشارقة، بالإضافة إلى المحامي والمستشار القانوني وعضو المجلس الاستشاري في الشارقة، محمد الحمادي.

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