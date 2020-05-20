طقوس إعداد الشاي تحصد جائزة «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت المسابقة العالمية للمهرجان الدولي للتصوير #صور_من_المنزل، التي ينظمها المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، عن أسماء الفائزين بجوائز أسبوعها الخامس.

حيث أعلنت عن فوز المصور شجيث اوندن شيرياث، المقيم في دولة الإمارات، أبوظبي، بالمركز الأول عن لقطته «نسترخي مع شاي الليمون بالنعناع»، فيما نال جائزة المركز الثاني المصور ماني فاجوتاج، المقيم في دولة الإمارات، دبي عن لقطته «عين النحلة».

واستطاع المصور الفائز بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها ألف دولار، أن يعبّر عن علاقة الأب والابن خلال فترات الحجر الصحي وما فرضه انتشار فيروس «كورونا» المستجد من تغيير في أنماط الحياة.

حيث يُظهر عبر عدسته مدى الانسجام الذي يعيشانه خلال إعدادهما لكوب شاي بالليمون والنعناع، لتحظى الصورة بإعجاب لجنة التحكيم التي وصفتها بأنها لقطة إبداعية وظّفت البخار والمكونات المستخدمة في صنع الشراب كعناصر رئيسية بالاستناد إلى خلفية معتمة منحت العمل بعداً درامياً جذّاباً.

أما المصور فاجوتاج الفائز في المركز الثاني، فقد أكد بلقطته التي فاز بها بجائزة مالية قيمتها 750 دولاراً، أن البيت يمكن أن يكون امتداداً للعالم الخارجي ولعوالم الطبيعة والبرية، حيث أبدع في توثيق زيارة «نحلة» له داخل منزله، من خلال التقاط صورة مقرّبة لعينها مستعيناً بعدسة متخصصة «مايكرو»، مقدماً بذلك عملاً استثنائياً أظهر قدرات كبيرة على تجسيد وإبراز جماليات التفاصيل الدقيقة لتلك الحشرة، حيث أثنت لجنة التحكيم على إبداعه وقدرته على إنتاج صور معقدة ذات ألوان مدهشة.

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