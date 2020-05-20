مسرح المجاز يحتفل بعيد الفطر «عن بُعد»

المصدر: الشارقة - البيان

التزاماً بمسؤوليته المجتمعية وحرصاً منه على سلامة جميع أفراد المجتمع، يواصل مسرح المجاز، بثّ البهجة والسرور في نفوس جمهوره في ظلّ إجراءات التباعد الجسدي للحدّ من انتشار فايروس كورونا المستجد.

حيث يستضيف خلال أيام عيد الفطر السعيد، ثلاثة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي ضمن حفلات تبث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمسرح (الإنستغرام: almajazamphitheatre، وفيسبوك: Al Majaz Amphitheatre، وعبر قناة اليوتيوب).

وسيكون عشّاق الغناء العربي على موعد مع إطلالة الفنان محمد الشحي الذي سيقف على خشبة المسرح يوم 25 مايو الجاري ليستمتع بأغنياته خلال حفل ينطلق عند الساعة 9:00 مساءً، وفي أمسية منتظرة سيحظى محبو الفنان حاتم العراقي بفرصة الاستماع لأجمل أعماله يوم 26 مايو الجاري في تمام الساعة 9:00 مساءً، فيما سيشاهد الجمهور الفنانة اللبنانية يارا التي تطل عليهم يوم 27 مايو عند الساعة 9:00 مساءً، لتقدّم لهم باقة من أجمل أغنياتها.

ظروف راهنة

وحول هذه الحفلات قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «في ظلّ الظروف الراهنة التي يمر بها الجميع حرصنا على أن نبقي الموسيقى والفنون حاضرة في حياة الناس اليومية وأن نقدّم لهم الأغنيات التي يحبون سماعها لهذا ارتأينا أن نحتفل بأيام عيد الفطر السعيد من خلال استضافة فنانين سيطلون على جمهورهم عبر تقنيات التواصل المرئي التي نسخرها اليوم في خدمة للفن والثقافة».

وتابع علاي: «يترجم المسرح من خلال استضافته لهذه الحفلات عن بُعد مسؤوليته المجتمعية والإنسانية في توفير المتعة والفن للناس.

كما يحرص على مواصلة العمل في ظلّ هذه الظروف ملتزماً بجميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، حيث ستكون الحفلات دون جمهور فعلي على أرض الواقع، لكن في الحقيقة خلف الشاشات، حيث ينتظر بشغف إطلالة نجومه المفضلين الذين نسعى من خلالهم إلى تغيير الأجواء التي فرضها انتشار هذا الفايروس، وكلنا أمل أن تنتهي هذه الظروف قريباً وتعود الحياة كما كانت».

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