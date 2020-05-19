«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تروي حكايات التاريخ العربي

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عبر قنواتها، تعزيز دورها في مخاطبة الأجيال الجديدة ورفدهم بمخزون معرفي ترفيهي ممتع وجذاب.

حيث خصصت كل من قناة الشارقة، وقناة الشرقية من كلباء، وإذاعة الشارقة، عدداً من المسلسلات الكرتونية والإذاعية، التي تستهدف الأطفال خلال شهر رمضان الفضيل.

وخصصت قنوات وإذاعات الهيئة للأطفال البرامج والمسلسلات، التي تسهم في تعزيز قدراتهم، وإطلاق مخيلاتهم، إلى جانب ما تغرسه في نفوسهم من القيم، والأخلاق، والسلوكيات الواجب اتباعها، ضمن إطار الأسرة الواحدة، وضمن الإطار المجتمعي.

«قناديل الحكايات»

تقدم قناة الشارقة لصغارها المسلسل الكرتوني «قنديل الحكايات»، الذي يستعرض قصصاً من حكايات التراث العربي وحكمة الأجداد في عصور مختلفة.

ضمن سياق درامي مشوّق، كما تستعرض عدداً من الشخصيات العربية التي أسهمت في تحقيق النهضة الحضارية العربية والعالمية بصورة عامة.

تاريخ الأندلس

أما قناة الشرقية من كلباء، فتطل على أطفالها طيلة أيام الشهر الفضيل، من خلال المسلسل الكرتوني «الأندلس»، الذي يستعرض أمامهم الصراعات التي اجتاحت أوروبا خلال قرون ماضية، من أجل الاستيلاء على السلطة، مقابل ما شهده العالم الإسلامي من قوة، وتطور، وحضارة.

«سندباد»

وتصطحب إذاعة الشارقة جميع مستمعيها عبر مسلسلها القصصي الإذاعي «سندباد» في رحلة تجوب خلالها البحار، وتصعد أعالي الجبال، وتمر بين أشجار الغابات، وتعبر رمال الصحراء، لتوفر لهم عيش تجربة مثيرة من المغامرات التي يشهدها الرحالة المغامر سندباد.

وبهذا العمل الإبداعي تعيد إذاعة الشارقة إلى مسامع المستمعين حكايات السندباد، الذي يجوب العالم مستخدماً المراكب لعبور البحار والمحيطات، والجمال لعبور الصحراء، والخيل لتجاوز الجبال والغابات، وتسرد لهم العديد من القصص والمغامرات التي واجهها في رحلاته حول العالم.

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